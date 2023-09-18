Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
В Германии анонсировали новую военную помощь Украине
Минобороны ФРГ: Германия готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн евро
Германия планирует выделить Украине дополнительные боеприпасы, бронированные автомобили, электрогенераторы и отопительные системы, сообщили в минобороны ФРГ.
Помощь включает в себя поставку дополнительных боеприпасов, в частности, разрывных, минометных снарядов и противоминных ракет, бронированных автомобилей и систем разминирования. В преддверии зимы Киев также получит от Германии зимнюю одежду, электрогенераторы и отопительные системы, пишет издание Bild со ссылкой на министерство, передает РИА «Новости».
Ранее в ООН указали на невозможность оказывать помощь странам из-за Украины.