Международная конференция поисковиков России и стран СНГ открылась в Казахстане

Поисковики из России и стран СНГ третий год приезжают в Казахстан для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов по сохранению исторической памяти. В этом году участие принимают около 100 поисковиков из различных регионов России и стран СНГ, в режиме онлайн к ним присоединились представители региональных департаментов Минобороны Казахстана и управлений внутренней политики Казахстана.

По словам зампредседателя РОО «Ветераны Вооруженных Сил Республики Казахстан», генерал-майора Марата Нагуманова, сохранение памяти о Великой Отечественной войне крайне важно для поддержания глобального мира и процветания. Также он подчеркнул, что необходимо помнить, что сегодня сохранение мира является актуальной и приоритетной задачей для всех государств и человечества в целом.

«Что может быть важнее для государств, чем память о защитниках Отечества. Именно они, защитники Отечества, люди, которые дают присягу и защищают свою Родину, всегда на передовой. Наш долг – помнить, уважать и рассказывать подрастающим поколениям о том, что делают для нас защитники», – заявила ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева

Начальник департамента воспитательной и идеологической работы МО РК, полковник юстиции Тлеухан Басхожаев в обращении к участникам заявил, что по официальным данным на фронт было отправлено свыше 1 200 000 казахстанцев, больше половины из них остались на полях сражений. Он отметил, что поисковому движению со стороны Министерства обороны Казахстана уделяется большое внимание.

«Недавно состоялась передача останков погибших воинов Казахстана, которые были доставлены из Российской Федерации. Уверен, что в дальнейшем наша совместная работа по установлению судеб и увековечению памяти казахстанских солдат и офицеров, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, будет продолжена», – заявил Тлеухан Басхожаев.

После официального открытия участники перешли к панельной дискуссии, где обсудили вклад стран участниц Второй мировой войны в Победу над фашизмом, методы поиска и поделились опытом в сохранении исторической памяти.

Оренбургские поисковики рассказали о совместной поисковой работе на территории Казахстана. Так, в этом году в рамках реализации проекта «Поисковый университет» прошла первая Российско-Казахстанская поисковая экспедиция в Бокейординском районе Республики Казахстан. Была обследована территория в районе железнодорожного полотна станции Сайхин, разъездов 365, Шунгай, Молодость. В районе села Шунгай и в четырех километрах от поселка Сайхин были обнаружены останки красноармейцев в небольших воронках в нескольких десятках метров от железнодорожного полотна. Установить их имена, к сожалению, не удалось из-за отсутствия солдатских медальонов и именных вещей.

Татьяна Астафьева, член Координационного совета «Поискового движения России» по УФО, в своем докладе «Комплексные исследования в вопросах идентификации погибших в 1941-1945 гг.» рассказала о современных методах сохранения информации с последующей идентификацией личности воинов. Она отметила проект про 3D-сканирование и восстановление облика солдат по черепу и показала результат совместной работы с лабораторией антропологической реконструкции. Также Татьяна Астафьева отметила, что в скором времени 3D-сканирование будет более эффективно для воссоздания прижизненных образов красноармейцев.

23 сентября в рамках Международной конференции состоится возложение цветов к Вечному огню у Мемориала «Славы» в парке имени 28 Героев-Панфиловцев, а после поисковиков ждет экскурсионная программа по главным достопримечательностям Алматы.