В Госдуме рассказали о правилах осеннего призыва в 2023 году

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: Правила осеннего призыва в 2023 году в России останутся без изменений

Tекст: Александра Юдина

По его словам, основным документом для явки в военкомат останется традиционная повестка в письменной форме, при этом электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме, передает ТАСС.

Также глава комитета Думы добавил, что новые нормы о реестре воинского учета и реестре повесток «начнут работать с момента создания этого реестра, которым занимается Минцифры».

Картаполов отметил, что в России уже есть регионы, где создана вся инфраструктура, и они готовы к запуску такого реестра, а есть регионы, где такую систему сейчас запустить пока невозможно.

Кроме того, он подчеркнул, что электронные повестки будут только дублировать традиционные.

«Основным документом до полноценного запуска реестра остаются повестки в письменной форме», – заметил глава комитета.

При этом единственным отличием осеннего призыва этого года от предыдущих указан штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины. Теперь размер штрафа составит 30 тыс. рублей (максимальный размер штрафа в данный момент составляет 3 тыс. рублей).

Отмечается, что принятый закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет начинает действовать с 1 января 2024 года, а «молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают, они будут зачислены в запас».