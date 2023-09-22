ИРИ поддержал свыше 900 проектов в 2022–2024 годах

Проекты представили гендиректор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина.

«Вчера мы открыли новый этап – пришло время показывать первые большие результаты работы, которая велась ИРИ совместно с индустрией последние несколько лет. И главное – не количество представленных проектов, хотя и объем рынка важен, а синергия всех игроков: онлайн-платформ, продюсеров, авторов, власти. Совместными усилиями делается новый продукт, который, судя по количеству просмотров и цифрам онлайн-кинотеатров, интересен зрителю. А это самое ценное», – отметил Гореславский.

Отмечается, что в 2022–2024 годах ИРИ поддержал свыше 900 проектов, некоторые из которых уже можно увидеть в Сети, но большая часть из них выйдет с сентября 2023 до конца 2024 года. 53% из поддержанных в этот период проектов приходится на контент в блогосфере, видеоконтент – 36%, спецпроекты в СМИ – 9%, программные продукты – 2%.

Доля проектов ИРИ в сегменте оригинальных проектов онлайн-кинотеатров с января по сентябрь 2023 г. составила 32%, тогда как за весь 2022 г. доля составила 26%. Съемки проектов при поддержке ИРИ проходят в 56 регионах страны, а также за пределами России – в 23 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Презентацию посетили члены наблюдательного совета ИРИ, в том числе первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, первый замгендиректора ВГТРК, гендиректор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский, генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова, писатель Александр Цыпкин.

Также на презентации присутствовали участники продюсерского совета, в том числе генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов, со-основатель и генеральный продюсер онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк, эксперт Конкурсного комитета ИРИ, со-основатель и генеральный продюсер онлайн-кинотеатра START Эдуард Илоян.

Среди гостей презентации были артисты, блогеры, журналисты: Юлия Меньшова, Ирина Пегова, Стася Милославская, Игорь Верник, Олеся Судзиловская, Елизавета Ищенко, Сергей Марин, Анар Халилов, Глеб Калюжный, Анастасия Тодореску, Аристарх Венес, Кристина Потупчик, Владимир Маркони, Дмитрий Грачев, Артемий Лебедев, Денис Проценко, Лилия Абрамова (Татарка FM), Алена Жигалова, Наталья Гасанханова, Денис Симачев, Мария Шумакова, Софья Каштанова, певица INSTASAMKA и многие другие.