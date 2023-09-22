  • В Совфеде осудили попытки Пашиняна очернить российских миротворцев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ядерная сделка Израиля и саудитов изменит Ближний Восток
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000
    Россия ввела бессрочное ограничение на экспорт топлива за рубеж
    Пушилин сообщил о «горячей» обстановке в Артемовске
    В Ереване прошли массовые задержания протестующих
    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению
    Байден утвердил новый пакет помощи Украине с ПВО и артиллерией
    «Транснефть» остановила поставки дизтоплива на экспорт
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Москве предъявили придуманный долг за Карабах

    Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

    27 комментариев
    22 сентября 2023, 12:50

    В Кремле не исключили судебных исков при изъятии процентов с активов России в США

    Представитель Кремля Песков допустил судебные иски в возможности изъятия процентов с активов России в США

    Tекст: Александра Юдина

    Судебные иски могут поступить от владельцев за обложением налогом прибыли от замороженных российских активов в США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, с юридической точки зрения владельцам активов стоит выносить свои суждения на этот счет, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что в том случае, если будут возникать какие-то элементы несогласия и желания оспорить, то Москва прибегнет к судебным инстанциям.

    Напомним, в ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Украине активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов. Замглавы российского ведомства Сергей Рябков назвал принятое решение воровством.

    20 сентября 2023, 21:59
    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского

    AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского

    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, а затем он будет отправлен в отставку после очередного пакета военной помощи, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    Он предположил, что Зеленский может убедить Конгресс в выделении дополнительных средств Украине, но это станет его последней «победой», передает РИА «Новости».

    «Зеленский может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется», – сказал эксперт.

    В статье отмечается, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России, несмотря на всю помощь стран НАТО в виде денег и вооружений. Сейчас контрнаступление Киева приводит только к росту потерь.

    Также Брайен указал на рост недовольства в США из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    Коментарии (16)
    22 сентября 2023, 08:46
    Захарова уличила фон дер Ляйен в опасной лжи о Хиросиме

    Захарова: Глава ЕК фон дер Ляйен солгала о применении ядерного оружия в Хиросиме

    Захарова уличила фон дер Ляйен в опасной лжи о Хиросиме
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время церемонии вручения наград американского аналитического центра «Атлантический совет», который специализируется на генерировании русофобских идей, допустила «отвратительную и опасную» ложь о применении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале привела заявление фон дер Ляйен, которая «произнесла довольно примечательную речь» об одним из лауреатов этого года, японском премьер-министре Фумио Кисиде. Глава ЕК напомнила, что многие родственники политика погибли, «когда атомная бомба сравняла Хиросиму с землей».

    При этом она, как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, ни слова ни сказала про США и «вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население».

    «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы – непростительно», – привела Захарова слова фон дер Ляйен.

    Отвратительным и опасным, как подчеркнула представитель МИД России, является «то, как врет Урсула фон дер Ляйен».

    Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что на траурных мероприятиях, посвященных атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится указывать, что бомбардировки мирных японских городов устроили американцы.

    Коментарии (21)
    21 сентября 2023, 12:26
    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада

    Экс-посол ЛНР Мирошник: Запад потребовал уволить Эштон-Чирилло из ВСУ из-за угроз российским журналистам

    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Заявления Эштон-Чирилло стали опасны для имиджа западных стран. В связи с этим офису Зеленского пришлось снять ее с должности, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее официального представителя теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности.

    «Я не думаю, что украинские власти сами приняли решение об увольнении Эштон-Чирилло. Более вероятно, что на безумные заявления сержанта отреагировали западные страны. Вашингтон и Брюссель переживают за свою репутацию, поэтому им неудобно публично поддерживать страну, официальные представители которой призывают к расправам над журналистами», – сказал Родион Мирошник, экс-посол ЛНР, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Не исключаю, что офису Зеленского «под ковром» дали подзатыльник и приказали уволить провинившегося спикера. Теперь руководство Украины вынуждено придумывать самые фантастические оправдания словам представителя теробороны ВСУ», – отмечает он.

    «Напомню о судьбе омбудсмена Денисовой, которая распространяла тьму фейков о том, что якобы российские солдаты насилуют женщин. Ее заявления стали неприемлемы для Запада, после чего та была снята с должности. Все это звенья одной цепи. Но осталась еще первая леди Украины, которая пользуется своим положением и продолжает говорить бездоказательную чушь», – резюмировал Мирошник.

    Ранее официальный представитель Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло была отстранена от должности. Как утверждает пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранена на время расследования.

    Напомним, Эштон-Чирилло призывала выслеживать российских журналистов и расправляться с ними. «Мир увидит, как любимые кремлевские пропагандисты расплачиваются за свои преступления», – цитирует официального представителя СТО «Первый канал». Это заявление не осталось незамеченным в России. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что обратится по поводу этих слов в Следственный комитет и ФСБ.

    Позже Эштон-Чирилло сказала, что угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД России Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России. Но по новой версии, они «понесут наказание» только после конца конфликта. «Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры», – прокомментировала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло также заявляла, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой».

    Напомним, в мае 2022 года депутаты Верховной рады сняли со своего поста омбудсмена Украины Людмилу Денисову. Тогда украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 16:35
    Гана потребовала от Запада репараций Африке за работорговлю

    Лидер Ганы Акуфо-Аддо потребовал от Запада выплатить Африке репарации за работорговлю

    Гана потребовала от Запада репараций Африке за работорговлю
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    США и страны Западной Европы должны выплатить Африке репарации за работорговлю, заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    По его словам, США и Европе пора признать, что огромное богатство, которым они пользуются, было получено из пота, слез, крови и ужасов трансатлантической работорговли и столетий колониальной эксплуатации, передает ТАСС.

    Также Акуфо-Аддо отметил, что репарации должны восстановить историческую справедливость, так как деньги никогда не смогут компенсировать ужасы, но докажут, что зло было совершено, а именно, что миллионы африканцев «были вырваны из объятий континента и отправлены на работу в Америку без компенсации за их труд».

    При этом лидер Ганы не назвал сумму, которую, по его мнению, должны выплатить страны Запада Африке.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель сообщили, что разрабатывают «новую стратегическую концепцию» по Африке.

    Коментарии (17)
    21 сентября 2023, 15:21
    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными

    Херш заявил, что в разведке США считают ВСУ деморализованными

    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    В разведсообществе США считают, что войска Киева деморализованы, а ВСУ не смогут прорвать российские линии обороны, заявил американский журналист Сеймур Херш.

    По его словам, разведка США располагает отчетами с мест и данными технической разведки, которые указывают на то, что армия Украины сейчас деморализованная, передает РИА «Новости».

    ВСУ сдались в вопросе прорыва заминированных трехэтапных линий обороны ВС России, заявил Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.

    Также журналист указал на отказ Киева попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона. Войска Украины больше не имеют шанса на победу, добавил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года.

    Коментарии (2)
    21 сентября 2023, 19:48
    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву

    Группа из 29 законодателей США выступила против выделения 24 млрд долларов на помощь Киеву

    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 29 американских законодателей выступила против удовлетворения запроса администрации США о выделении 24 млрд на помощь Киеву до предоставления отчета о потраченных уже предоставленных Украине средств.

    В послании Белому дому и президенту США Джо Байдену 23 конгрессмена и шесть сенаторов также интересуются, какие цели ставят перед собой США, финансируя Киев.

    В письме законодателей, которое опубликовал республиканец сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, говорится, что американцы должны знать, на что были потрачены их деньги. Также Вэнс задается вопросами – стали ли украинцы ближе к успеху, и что администрация Байдена считает победой Украины, а также какова стратегия и план президента по выходу из украинского кризиса, передает ТАСС.

    Законодатели заявили, что пока не будут получены ответы на поставленные ими вопросы, они будут выступать против дополнительных расходов на помощь Украине.

    Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США.

    До этого спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что США не готовы гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый этап финансирования, отметив, что на встрече с ним будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

    Ранее Белый дом признал рост критики в Конгрессе США расходов на помощь Украине. В августе сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.

    Коментарии (4)
    22 сентября 2023, 05:34
    Лавров призвал Гутерреша к процедуре арбитража против США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты продолжают нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН, отказывая российским и другим дипломатам в визах, следует начать запуск арбитража против США, заявил глава МИД России Сергей Лавров генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

    США нарушают обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в такой ситуации необходим запуск арбитража против этой страны, заявил Лавров Гутеррешу, сообщается на сайте МИД.

    Также министр в беседе с генсеком подчеркнул необходимость соблюдения руководством ООН и всеми сотрудниками Организации принципов беспристрастности и равноудаленности.

    Лавров указал на недопустимость использования в статистических и других документах ООН «двойных стандартов» применительно к различным территориям.

    Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.

    Коментарии (5)
    19 сентября 2023, 15:07
    WSJ: Китайского чиновника уволили за внебрачную связь в США
    WSJ: Китайского чиновника уволили за внебрачную связь в США
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отставка министра иностранных дел Китая Цинь Гана связана с тем, что, находясь на посту чрезвычайного и полномочного посла КНР в США, он завел внебрачную связь и стал отцом в этой стране, информация об этом стала известна в августе после проверки, пишет The Wall Street Journal.

    Имена подруги и сына не сообщается, но объявлено, что расследование продолжается при полном содействии самого экс-чиновника, передает «Коммерсант». Сейчас выясняется, нанесла ли внебрачная связь чиновника ущерб национальной безопасности Китая.

    Напомним, Цинь Ган пропал из публичного пространства в конце июня. После этого ряд западных чиновники отменили свои визиты в Пекин. В МИД Китая заявляли, что отсутствие министра связано со здоровьем.

    Коментарии (2)
    20 сентября 2023, 03:59
    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    Глава МИД Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН
    @ Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 11 часов 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. В МИД подчеркнули, что Россия не ожидает «выхлопа» от этого заседания, скорее всего, он будет нулевой – очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли.

    Напомним также, 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН к годовщине специальной военной операции приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь, еще 32 делегации воздержались.

    Коментарии (3)
    22 сентября 2023, 10:48
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    @ JULIA NIKHINSON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где он встретился с американским лидером Джо Байденом, пообещал, что Киев не прекратит свое контрнаступление предстоящей зимой.

    «Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», – приводит слова Зеленского The New York Times.

    В ходе общения с американскими СМИ в рамках своего визита в США Зеленский также заявил о намерении киевского режима захватить Бахмут (Артемовск) и еще два города. «Я не скажу вам, какие города, извините», – сказал украинский президент, заверив, что у ВСУ имеется «очень обширный план».

    Во время встречи в Капитолии с американскими сенаторами Зеленский, по данным NYT, заявил, что без помощи со стороны Запада Украина проиграет в этом конфликте.

    В ходе встречи с Зеленским Байден заявил, что других вариантов, кроме как продолжать оказание военной помощи киевскому режиму, не существует. Кроме того, президент США сообщил об утверждении нового пакета военной помощи киевскому режиму, куда включили ПВО, снаряды и артиллерию.

    Между тем, как писали американские СМИ, Зеленский подозревает, что приверженность президента США поддержке Киева ослабевает.

    Коментарии (27)
    21 сентября 2023, 21:57
    В Пентагоне сообщили о скорых поставках танков Abrams на Украину

    В Пентагоне сообщили о скорых поставках танков Abrams на Украину

    В Пентагоне сообщили о скорых поставках танков Abrams на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пентагон рассчитывает, что Украина получит танки Abrams в ближайшее время, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

    Он не стал называть точные даты поставок, ссылаясь на причины операционной безопасности, однако добавил, что США ожидают прибытия танков на Украину в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Также он отметил, что в очередной пакет военной помощи Киеву войдут средства ПВО и артиллерия.

    Ранее сообщалось об отказе Вашингтона передавать Украине ракеты ATACMS.

    Коментарии (14)
    21 сентября 2023, 06:59
    В США задумались о признании новых границ Украины

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США должны пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенным Штатам следует пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Макгрегор признал, что «русские не представляют из себя злодеев», они просто пытаются защититься от экзистенциальной угрозы, которую, по их мнению, США могли бы создать, разместив свои ракеты на Украине. Экс-советник главы Пентагона призвал «успокоиться и понять ситуацию», чтобы завершить конфликт. При этом он выразил уверенность, что карта изменится. По его словам, произойдет обмен территорий, передает РИА «Новости».

    Макгрегор подчеркнул, что Вашингтон не имеет важных интересов в бывшей советской республике, так как это «не сверкающий город либеральной демократии на холме». «Конец дискуссии», – отметил полковник.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский на заседании СБ ООН вновь призвал вернуться к границам 1991 года. В апреле Зеленский также заявлял, что целостность Украины «должна быть восстановлена в границах 1991 года». Ранее в Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года.

    Коментарии (4)
    21 сентября 2023, 21:37
    Вашингтон решил не поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

    В Белом доме заявили об отказе поставлять Украине ATACMS в настоящее время

    Вашингтон решил не поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS
    @ Zuma\ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву, но администрация главы продолжит рассматривать возможность их поставок в будущем, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан сообщил о выделении четвертого пакета военной помощи Украине, куда войдут средства противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    О новом пакете помощи Киеву будет объявлено сегодня, сказал помощник президента США, добавив, что в пакет также войдут боеприпасы и снаряжение.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится направить Киеву либо ракеты ATACMS, либо GMLRS.

    Коментарии (4)
    19 сентября 2023, 17:46
    Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Армении Никон Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и боевые действия там, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

    Отмечается, что стороны заявили о недопустимости применения силы, а также указали на необходимость использования международных механизмов деэскалации, передает ТАСС.

    Ранее в Москве выразили обеспокоенность из-за происходящего сейчас в Нагорном Карабахе, где во вторник начались «антитеррористические мероприятия» Баку в Карабахе. Помощник главы Азербайджана позже сообщил, что главная цель Баку – уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе.

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




    Результаты
    41 комментарий


    Коментарии (5)
    21 сентября 2023, 14:41
    В США предупредили Зеленского о новой реальности после провала контрнаступления ВСУ

    RS: Зеленский столкнулся с новой политической реальностью после провала контрнаступления ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация в мире для украинского президента Владимира Зеленского резко изменилась после провального контрнаступления ВСУ, выразил мнение публицист Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft.

    По его словам, Зеленский в этот раз столкнулся с другой политической реальностью, нежели с той, что была в 2022 году: контрнаступление оказалось нерезультативным вопреки прогнозам многих западных аналитиков и официальных лиц, передает РИА «Новости».

    Также Мэлли указал, что в США обострилось противостояние из-за намерений Вашингтона и дальше продолжить финансирование Киева.

    Автор отметил, что представители партии консерваторов пригрозили даже не согласовать бюджет и остановить работу правительства, если Белый дом не откажется от планов предоставить «чистый чек» для Украины.

    В заключение Мэлли добавил, что в спорах в Конгрессе прогресса пока нет, а просьба президента Джо Байдена о предоставлении дополнительной помощи теперь висит на волоске.

    Ранее стало известно, что Зеленскому отказали в выступлении перед Палатой представителей США.

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее признал, что в Палате представителей Конгресса США растет число республиканцев, критикующих расходы и помощь Украине.

    Коментарии (2)
    Главное
    Российские военные нанесли удар по Харьковскому заводу им Малышева
    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом
    Лавров призвал Гутерреша к процедуре арбитража против США
    В России разработали новый проект стратегической АПЛ
    Захарова уличила фон дер Ляйен в опасной лжи о Хиросиме
    В Европе заявили о «серьезном ударе» Польши по Украине
    Отец российского военного уехал на фронт после ранения сына

    Серых экспортеров бензина отрезали от зарубежных рынков

    Цены на автомобильное топливо в России могли вырасти из-за деятельности «серых экспортеров» – нефтепродукты в последнее время стало выгоднее продавать на зарубежных рынках. В результате топливо скупалось на российских биржах и отравлялось на экспорт. Чтобы исправить положение, правительство ввело запрет на вывоз нефтепродуктов за границу. Насколько это решение изменит ситуацию? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия заплатила кровью за мир в Карабахе

    В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Сталин заставил Черчилля снабжать СССР

    21 сентября 1942 года в Архангельск пришел арктический конвой PQ-18, следующий после своего предшественника, знаменитого и трагически погибшего PQ-17. Между тем после гибели PQ-17 Черчилль долго не хотел возобновлять отправку конвоев в СССР. Известно, что его переубедил Сталин – но кто подготовил для Сталина нужные тезисы для спора с британским премьером по столь ключевому вопросу? Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерная сделка Израиля и саудитов изменит Ближний Восток

    Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что если Иран получит ядерную бомбу, то такое оружие должно быть и у Эр-Рияда. Возможности Саудовской Аравии позволяют ей приобрести все необходимое, в том числе средства доставки. Кроме того, появление у саудовцев ядерной программы одобряют Израиль и США. Когда стоит ждать появления новой ядерной державы? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............