Грузия отказала России в праве претендовать на строительство порта в Анаклиа

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Как сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», в конкурсе в итоге остались две компании, от которых правительство Грузии в течение нескольких месяцев должно получить конкретные предложения, чтобы выбрать победителя.

51% акций в Анаклийском порту, строительство которого последовательно поддерживают США, будет принадлежать грузинскому государству.

Леван Давиташвили сообщил, что одна из компаний – швейцарско-люксембургская, а вторая – китайско-сингапурская.

«Российские компании участия не принимали, чтобы интересы России не доминировали в Грузии. Мы максимально защищаем наши интересы», – сказал зампред правительства.

Несколько лет назад проект Анаклийского порта провалился – местный инвестор не выполнил обязательства и не привлек финансирование в объеме 400 млн долларов. В 2019 году оппозиция Грузии обвинила власти в провале «по заказу России» проекта строительства порта в Анаклиа. Банкир Мамука Хазарадзе, курировавший проект, перешел в оппозицию. После этого правительство Грузии начало работу с международными инвесторами.

Начать работу порт глубиной 16 метров должен был в 2020-2021 годах. В целом стоимость проекта ранее была оценена в 2,5 млрд долларов. Порт должны были построить вблизи границы с Абхазией на территории 400 га. В год через этот порт планировалось перевозить до 100 млн тонн грузов. Не исключалось, по данным СМИ, использование порта в военных целях, в том числе судами США и других стран НАТО.