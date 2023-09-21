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В Британии обвинили граждан Болгарии в шпионаже в пользу России
Британская прокуратура предъявила пяти гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу России
Пяти гражданам Болгарии, задержанным в Британии в феврале, предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России, сообщила пресс-служба Королевской государственной прокуратуры по уголовным делам.
Как говорится в сообщении, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов, 29-летняя Ваня Габерова, 45-летний Орлин Русев и 41-летний Бизер Джамбазов обвиняются в сговоре с целью сбора информации, которая была бы прямо или косвенно полезна недружественной стороне, с целью нанесения ущерба безопасности и интересам британского государства, передает ТАСС.
В прокуратуре уточняют, что ранее Русеву, Джамбазову и Ивановой были предъявлены только обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности.
Ранее бывший сотрудник британского посольства в ФРГ получил 13 лет тюрьмы за «шпионаж в пользу России».