В Британии обвинили граждан Болгарии в шпионаже в пользу России

Британская прокуратура предъявила пяти гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов, 29-летняя Ваня Габерова, 45-летний Орлин Русев и 41-летний Бизер Джамбазов обвиняются в сговоре с целью сбора информации, которая была бы прямо или косвенно полезна недружественной стороне, с целью нанесения ущерба безопасности и интересам британского государства, передает ТАСС.

В прокуратуре уточняют, что ранее Русеву, Джамбазову и Ивановой были предъявлены только обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности.

Ранее бывший сотрудник британского посольства в ФРГ получил 13 лет тюрьмы за «шпионаж в пользу России».