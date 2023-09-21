Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.0 комментариев
Посольство России поздравило граждан Армении с Днем независимости
Российское посольство в Ереване поздравил граждан Армении с Днем независимости.
Дипмиссия пожелала братскому армянскому народу в эти непростые времена стойкости, мирного будущего и процветания, говорится в Telegram-канале посольства.
Постановлением Верховного Совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности.