  • Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
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    Россия заплатила кровью за мир в Карабахе
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    Принц бен Сальман допустил появление у Саудовской Аравии ядерного оружия
    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада
    В Совфеде призвали найти и наказать убийц российских миротворцев в Карабахе
    Пашинян пообещал сохранить власть «любой ценой»
    Украина захотела получить истребители F-35
    Появились детали удара «Ланцета» по украинскому МиГ-29
    Берлин не поддержал предложение Украины лишить Россию права вето в СБ ООН
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    3 комментария
    21 сентября 2023, 14:31

    Байден оскандалился в ООН на встрече с президентом Бразилии

    Президент США Байден повел себя странно на встрече с бразильским лидером Лулой да Силвой в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден не пожал руку бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве на встрече в Нью-Йорке и ушел с трибуны, повернувшись к нему спиной, следует из записи GBN News.

    Выступление Байдена касалось вопроса прав рабочих и сопровождалось многочисленными казусами. Сначала президент США чуть не сбил бразильский флаг, потом произнес бессвязную речь, в завершение встречи он пожал руку лишь главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, передает РИА «Новости».

    Затем отдал честь аудитории и повернулся спиной к президенту Бразилии, который безуспешно пытался привлечь его внимание. Лула да Силва ушел со сцены, сделав характерный жест рукой.


    Президент США Джо Байден перекрестился после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что они дружат уже больше 40 лет.

    21 сентября 2023, 08:33
    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН

    Посольство России назвало провокационной речь президента Южной Кореи Юн Сок Еля в ООН

    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН
    @ REUTERS/Caitlin Ochs

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления главы Республики Корея Юн Сок Еля о военном сотрудничестве России и КНДР, прозвучавшие в ходе выступления на Генассамблее ООН, являются безосновательными, провокационными и конфронтационными, заявило посольство России в Сеуле.

    В заявлении диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что заявления руководителя Республики Корея, прозвучавшие 20 сентября, не могут не вызывать глубокого сожаления. Отмечается, что власти Южной Кореи присоединились к пропагандистской кампании, инициированной Вашингтоном и направленной на дискредитацию российско-северокорейского сотрудничества.

    Подобные спекулятивные заявления расцениваются российской стороной как провокационные и конфронтационные. Подобная позиция, как подчеркивается в заявлении, идет в русле развязанной коллективным Западом во главе с США агрессивной гибридной войны против нашей страны.

    Заявления южнокорейской стороны выдержаны в «лучших» традициях «мегафонной» дипломатии и методов пресловутой фальшивой «пробирки» бывшего американского госсекретаря США Колина Пауэлла, говорится в сообщении диппредставительства России.

    В ходе выступления в ООН Юн Сок Ель, в частности, заявил, что Республика Корея посчитает «прямой провокацией» и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. Российские дипломаты в этой связи подчеркнули, что Москва выполняет все взятые на себя международные обязательства, включая отношения с «добрым соседом и давним партнером КНДР».

    Напомним, сотрудничество России и КНДР обеспокоило Японию, США и Южную Корею.

    Коментарии (22)
    19 сентября 2023, 08:49
    Байден повторил попытку оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина и высказался недипломатично в адрес российского лидера, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.

    Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (57)
    21 сентября 2023, 10:07
    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН

    Варшава: Германия не рассчиталась за преступления Второй мировой войны

    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН
    @ Emmanuele Contini/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о включении Германии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН должно вызывать «глубокое возражение», заявил замминистра иностранных дел Польши, представитель правительства республики по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

    Мулярчик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Германия «не рассчиталась за грабежи и военные преступления во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов, включая Украину». Берлин, по его словам, не может стать «гарантом мира и безопасности в мире». Мулярчик назвал это «очевидным», передает РИА «Новости».

    В прошлом году Варшава выдвинула список требований к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны. Польские власти в качестве компенсации за «варварство немцев» требуют около 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов).

    Власти Германии не раз подчеркивали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

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    21 сентября 2023, 06:43
    Генсек ЛАГ рассказал про очередь в переговорную Лаврова на ГА ООН

    Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт рассказал про очередь в переговорную главы МИД России Лаврова на ГА ООН

    Генсек ЛАГ рассказал про очередь в переговорную Лаврова на ГА ООН
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Антон Никитин

    Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ответ на шутку министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «страданиях от изоляции» рассказал, что в переговорную главы МИД РФ в штаб-квартире ООН стоит целая очередь.

    При встрече генсек ЛАГ поинтересовался у Лаврова о том, как у него дела. «Все хорошо, только от изоляции страдаем», – сыронизировал российский министр. Генсек ЛАГ оценил шутку, подчеркнув, что в переговорную Лаврова в штаб-квартире ООН на полях сессии Генеральной Ассамблеи стоит целая очередь, передает ТАСС.

    Ранее в Германии обратили внимание на выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца перед пустым залом ГА ООН. Сенатор Алексей Пушков объяснил это тем, что поезд истории остановку «Берлин» уже миновал.

    Коментарии (3)
    19 сентября 2023, 16:48
    В Демпартии США начали опасаться смерти Байдена

    WP: Байден находится в том возрасте, когда «приближение смерти неминуемо»

    В Демпартии США начали опасаться смерти Байдена
    @ Bonnie Cash/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нынешний руководитель американской администрации Джозеф Байден может и не победить на предстоящих выборах в силу возрастных причин, считают сторонники Демократической партии США, пишет Washington Post.

    Байден находится в том возрасте, когда «приближение смерти неминуемо», сказала лидер демократов в округе Лорейн (Огайо) Шэрон Свэда газете Washington Post, передает ТАСС.

    Избиратели нередко опасаются, что действующий президент США немощен. Многие демократы полагают, что низкие рейтинги Байдена вряд ли увеличатся до 2024 года, его возраст лежит в основе опасений избирателей, добавила она.

    Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что Байден из-за пожилого возраста мог бы пройти прослушивание на роль скелета из сериала «Байки из склепа» без грима и спецэффектов.

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    19 сентября 2023, 12:34
    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог Скачко: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке
    @ Liu Jie/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США в отношении Владимира Зеленского используют тактику давления. Его припугивают в надежде на то, что он станет более сговорчивым. Если намеки Штатов будут проигнорированы, Белый дом примет решение о «сливе» заигравшегося комика. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке.

    «Владимир Зеленский приезжает в США в состоянии эйфории. Но статья The New York Times, вышедшая в день его визита, призвана немного «попустить» забывшегося наглеца. Американцы не хотят, чтобы его заносило от ощущения собственной важности. Это своего рода намек: нам известен каждый твой шаг, каждое твое движение», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Этот материал может стать первой ласточкой демонтажа образа Зеленского в качестве хорошего парня. Коней, конечно, на переправе не меняют, но, кажется, переправа уже оказалась позади. Судя по всему, США хотят перемирия, а уверенности в том, что действующая украинская власть сможет это обеспечить, нет», – отмечает эксперт.

    «В настоящий момент Зеленский устраивает Вашингтон, но у него есть некоторые минусы. И Штаты придерживаются своей давней тактики: на союзника нужно давить до тех пор, пока он не начнет мыслить в правильном направлении», – подчеркивает собеседник.

    «Уже сейчас мнимого «героя нации» пытаются «шугнуть» – то намекают на необходимость выборов, то угрожают контролем над переданными вооружениями. Статья с обвинениями ВСУ – логичный шаг на этом пути. Сейчас администрация Байдена посмотрит, насколько корректно Зеленский понял этот тонкий намек», – считает политолог.

    «Если будут положительные изменения, информационная кампания прекратится, в противном случае выпустят еще один материал, за ним другой. Приписать Украине можно многое. ВСУ далеко не «белые и пушистые». И если мы увидим новые статьи, это будет верным знаком того, что заигравшегося актера «сливают», – резюмирует Скачко.

    Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке. Об этом сообщается в расследовании издания The New York Times. В нем отмечается, что атака произошла со стороны подконтрольной Украине Дружковки. По сообщению газеты, снаряд был выпущен из комплекса «Бук».

    Публикация вышла в день приезда Владимира Зеленского в Штаты. Журналисты проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов снаряда. Подчеркивается, что удар был нанесен отклонившейся от траектории ракеты ПВО.

    При этом в материале указано, что украинские власти пытались помешать проведению расследования, однако репортеры сумели добраться до места взрыва. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру снаряду 9М38, который запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах, заснятых камерой наблюдения, видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Украине стороны. За несколько секунд до взрыва заметно отражение боеприпаса на припаркованном автомобиле, он двигался с северо-запада, что также доказал эксперт по взрывчатым веществам.

    По информации издания, за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Эту информацию подтверждают и очевидцы, опрошенные журналистами газеты. В статье подчеркивается возможность того, что снаряд мог дать сбой в полете, из-за чего он и не достиг намеченной цели.

    Напомним, российские эксперты уже представляли доказательства причастности ВСУ к удару по Константиновке. Так, авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» писали, что в чатах местных жителей сообщали о пусках двумя украинскими самолетами ракет над Дружковкой, после чего и произошел взрыв на рынке.

    О трагедии высказывался и постпред России при ООН Василий Небензя. Он подчеркивал, что в результате действий противника погибли 16 человек, еще 32 пострадали. Он также отметил, что в Организации Объединенных Наций о произошедшем быстро забудут, как это уже было в случае с ударом по Краматорску в 2022 году.

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    20 сентября 2023, 12:55
    В Кремле прокомментировали попытку Байдена оскорбить Путина

    Представитель Кремля Песков: В отличие от Байдена Путин никогда не опускается до оскорблений

    В Кремле прокомментировали попытку Байдена оскорбить Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений, заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, глава государства не станет отвечать на резкие слова американского президента, который назвал Путина «диктатором», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что российский президент никогда не опускается до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег.

    Также представитель Кремля заверил, что у Путина, разумеется, есть личное мнение о такой стилистике высказываний и заявлений, однако сам этого делать не станет.

    Накануне Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    20 сентября 2023, 21:40
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны сорвали выполнение Минских соглашений, поэтому несут ответственность за «развал Украины» и разжигание в ней гражданской войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    По словам Лаврова, Запад избегает предметного разговора по решению украинской проблемы, передает ТАСС. «Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», – сказал российский министр.

    Лавров указал на то, что на Западе «делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантии соблюдении прав человека».

    Также глава российского МИД отметил, что, говоря о территориальной целостности Украины, все молчат про решения ООН о необходимости для Парижа вернуть так называемую французскую Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона – уйти с архипелага Чагос.

    Ранее Лавров заявил о риске глобального конфликта из-за действий и позиции Запада.

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    20 сентября 2023, 03:59
    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    Глава МИД Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН
    @ Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 11 часов 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. В МИД подчеркнули, что Россия не ожидает «выхлопа» от этого заседания, скорее всего, он будет нулевой – очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли.

    Напомним также, 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН к годовщине специальной военной операции приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь, еще 32 делегации воздержались.

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    21 сентября 2023, 12:07
    Германия не поддержала предложение Украины лишить Россию права вето в Совбезе ООН
    Германия не поддержала предложение Украины лишить Россию права вето в Совбезе ООН
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Германия не поддерживает предложение украинского президента Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН, заявила на канале ARD глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    По ее словам, украинским партнерам на переговорах об этом постоянно говорилось, передает ТАСС.

    Бербок также отметила, что для дискуссии в Германии важно сказать, что не все, что предлагается украинским правительством, поддерживается.

    Ранее Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН.

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    19 сентября 2023, 22:57
    В Нью-Йорке началась встреча Байдена с главами пяти республик Центральной Азии

    Пресс-пул Белого дома: В Нью-Йорке началась встреча президента США Байдена с главами пяти республик Центральной Азии

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с главами пяти республик Центральной Азии началась в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Как сообщается, в начале встречи Байден выступил с приветственным словом продолжительностью «около минуты». Он выразил уверенность в том, что «мир был бы более безопасным и процветающим, если бы страны работали вместе», передает ТАСС.

    В прошлую субботу помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал о планах Байдена встретиться с главами пяти республик Центральной Азии. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем США хотят подчинить Среднюю Азию.

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    21 сентября 2023, 13:42
    Немецкий эксперт объяснил пустой зал ГА ООН во время речи Шольца

    Германский политолог Рар: Мир не видит Германию в высшей лиге

    Немецкий эксперт объяснил пустой зал ГА ООН во время речи Шольца
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Генассамблее ООН оказалось провальным. Его призывы включить Германию в Совбез ООН практически никто не услышал, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Совете Федерации указали, что произошедшее с Шольцем на ГА ООН показывает, что поезд истории проехал «остановку «Берлин».

    «Шольцу, естественно, не понравилось, что ему пришлось выступать перед пустым залом. Дело в том, что выступление было назначено на 21:00 час, когда уставшие от множества выступлений делегации ушли на вечерние ланчи. Стоит отметить, что многие выступления на ГА ООН проходят перед пустым залом, за исключением, пожалуй, президента США. В Нью-Йорке важнее не речи в зале, а переговоры в кулуарах», – описал ситуацию германский политолог Александр Рар.

    «Реакции в Германии на произошедшее не будет, но неприятный привкус после этого, конечно, останется. Шольц в своей речи ратовал за постоянное членство Германии в Совбез ООН. Немцы уверены, что достойны этого места. С этой точки зрения Берлину особенно обидно было осознавать, что этот посыл остается почти не услышанным. Немцы видят, хотя им это трудно признать, что их страну не рассматривают как члена высшей лиги», – подчеркнул он.

    «Кроме того, далеко не все присутствующие на ГА ООН представители стран в восторге от присущего немецким политикам надменного, поучительного тона в разговорах с другими государственными лидерами. Это тоже стало одной из причин провального выступления Шольца» – добавил собеседник.

    Ранее в Сети появилось фото того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал на Генассамблее ООН перед почти пустым залом. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков предположил в своем Telegram-канале, что это может быть связано с отсутствием интереса к политику и возглавляемой им стране.

    «Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку «Берлин» уже миновал», – написал сенатор.

    При этом, стоит отметить, что также на ГА ООН генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт рассказал про очередь в переговорную главы МИД РФ Лаврова. При встрече генсек ЛАГ поинтересовался у Лаврова, как у него дела. «Все хорошо, только от изоляции страдаем», – сыронизировал российский министр.

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    20 сентября 2023, 15:44
    В Кремле посоветовали Байдену стремиться к уровню поддержки Путина
    В Кремле посоветовали Байдену стремиться к уровню поддержки Путина
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенту США Джо Байдену стоит стремиться к такому же уровню поддержки граждан, как у президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Байден ни разу за всю карьеру политика не набрал такого уровня поддержки, как Путин. «Вот к чему, наверное, ему надо стремиться. Тем более, его впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы», – сказал Песков, комментируя слова Байдена, назвавшего Путина диктатором, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также добавил, что перед выборами в США «зачищают площадку» от неугодных конкурентов. «Но у нас свои заботы, коими мы и будем заниматься», – отметил Песков.

    Ранее Байден заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону.

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    21 сентября 2023, 03:25
    Байден перекрестился после слов Нетаньяху о 40-летней дружбе политиков

    Глава Белого дома Байден перекрестился после слов премьера Израиля Нетаньяху о 40-летней дружбе с 46-м президентом США

    Tекст: Антон Никитин

    Президент США Джо Байден перекрестился после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что они дружат уже больше 40 лет.

    «Господин президент, Джо, мы дружим уже более 40 лет», – заявил Нетаньяху, после чего Байден перекрестился.

    Тем временем наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что Байден якобы сохраняет острый ум, он «по-настоящему сконцентрирован и хорошо подготовлен», передает ТАСС.

    Помимо этого, наследный принц Саудовской Аравии отметил, что у него «потрясающие отношения» с главой Белого дома несмотря на то, что Байден обещал сделать Саудовскую Аравию «страной-изгоем» в свете убийства в 2018 году в Турции журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи. Мухаммед бен Салман Аль Сауд назвал произошедшее «болезненной ошибкой». «Единственное, что не меняется в политике – это перемены», – добавил наследный принц Саудовской Аравии.

    Напомним, в июле Байден чуть не уснул на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Белом доме. Кроме того, в 2021 году Байдена заподозрили в том, что он мог уснуть на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

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    19 сентября 2023, 04:29
    Полянский указал на неспособность США повлиять на статус России в СБ ООН

    Полянский указал на невозможность для США провести реформу СБ ООН без согласия других стран

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки США проигнорировать мнение других стран ООН при проведении реформы Совбеза приведет к расколу организации, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский сказал, что США «пытаются создать ощущение», будто они «могут какими-то своими шагами повлиять на статус» России в СБ. «Это абсолютно невозможно без потрясения основ организации, то есть фактически ее развала и раскола. На это идти никто не готов, в том числе и те же США», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Полянский, США «прекрасно понимают», что у них нет «рычагов провести реформу без согласия» других членов СБ и «в принципе абсолютного большинства членов ООН». По его словам, решение должно быть «близким по возможности к консенсусу», так как потребует изменений в Уставе ООН и ратификации всеми странами.

    Заявления США об их попытках ограничить влияние России и Китая в ООН предназначены для внутреннего потребления, сказал Полянский. Полянский пояснил, что у США «большего влияния в Совете Безопасности, чем у них есть сейчас, не будет», а при расширении Совбеза в него «войдут страны, которые будут проводить независимую политику».

    Россия поддерживает такое расширение за счет стран «имеющих собственное мнение, а не членов блока НАТО или Евросоюза». Расширение может привести к концу доминирования Запада в СБ. «Неизвестно, как тогда американцы будут объяснять это своей публике на том этапе», – сказал Полянский.

    Он отметил, что «до практических шагов по реформе очень далеко», а США, «выдвигая популистский лозунг, избегают деталей»: сколько будет постоянных членов, какие категории, будет ли расширение только в категории постоянных членов или только в категории непостоянных членов и т.д. «Самое главное – кто будут эти страны, потому что здесь как раз начинаются разброд и шатания», – заявил он.

    Он пояснил, что Москва поддерживает «многосторонность», при которой «нет доминирования какого-либо государства», а США «говорят о многосторонности в рамках своего пресловутого «порядка, основанного на правилах», где правила формируют они сами». Позиция США подразумевает «вытеснение «неправильных» с их точки зрения государств – России и Китая». Страны глобального Юга не поддерживают такую концепцию, заявил заместитель постоянного представителя России.

    Напомним, СМИ сообщают, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето.

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