В Минспорте заявили об отказе платить взносы в WADA на прежних условиях

В Минспорте России заявили об отказе платить взносы в WADA на прежних условиях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, Россия является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета Всемирного антидопингового агентства, передает ТАСС. Однако на сегодня отсутствует общая формула финансирования WADA, а ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств, при этом каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат».

В Европе ежегодные взносы стран в WADA привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы, а в соответствии с решением исполнительного комитета WADA в 2023 году ежегодный взнос Российской Федерации должен составить 1 267 023 доллара. Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы. В пресс-службе добавили, что в этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности, Совета Европы.

«Для этого Минспорт инициировал вопрос выработки универсальной формулы финансирования WADA на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте – Конвенции ЮНЕСКО (193 государства-участника). По инициативе российской делегации вопрос о выработке формулы финансирования WADA включен в проект повестки 9-й сессии конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО, которая пройдет 25–27 октября во Франции. Ожидается, что по итогам рассмотрения вопроса будет определен общий порядок выплат в регулярный бюджет WADA. В случае принятия единого согласованного подхода в рамках конвенции ЮНЕСКО российская сторона перечислит взнос в регулярный бюджет WADA», – заключили в пресс-службе Минспорта.

Как свидетельствуют материалы WADA, Россия осталась единственным крупным плательщиком Всемирного антидопингового агентства, который пока не выплатил взнос за 2023 год.

России вместе с Францией, Германией, Италией и Великобританией необходимо было выплатить в 2023 году по 1 267 023 доллара.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2023 году должны внести США (3 419 795), Канада (1 709 897) и Япония (1 502 800). Согласно имеющимся документам, все эти страны, за исключением РФ, уже полностью выплатили взносы за 2023 год. Из 50 стран Европы (включая Израиль) взносы в WADA выплатили полностью или практически полностью 44 государства. Не поступили взносы от Белоруссии, Грузии, Исландии, Монако, Сан-Марино и России.

Ранее в WADA сообщали, что ежегодный взнос России в бюджет Всемирного антидопингового агентства в 2023 году составит 1 млн 267 тыс. 23 доллара.