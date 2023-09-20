Исинбаева в соцсети удалила пост про участие в «команде Путина»

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет РИА «Новости», фотографию спортсменка опубликовала в ноябре 2017 года. Пост был посвящен присоединению к Putin Team. «Я в команде #putinteam. I'm on the team #putinteam», – написала тогда спортсменка.

Напомним, Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. В своем блоге Исинбаева написала о том, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, являются номинальными.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков и депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко пришли к выводу, что слова Исинбаевой – не что иное, как попытка откреститься от своей Родины. Но тогда не понятно, кого она будет представлять в МОК без России. Известные спортсмены сочли ошибкой заявление Исинбаевой.