  • Захарова напомнила о невыполненных обязательствах Запада перед Россией
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    Как устроена защита Крымского моста от украинских атак
    В ВСУ обнаружили новую тактику России по работе с минными полями
    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией
    Германия поставит Украине рефрижераторы для тел погибших военных
    Российские войска улучшили положение на донецком направлении в районе Клещеевки
    СБУ предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества
    В США указали на случайно озвученные украинской стороной данные о потерях
    В Британии сообщили о смерти египетского миллиардера аль-Файеда
    Грибников попросили отказаться от поиска книг на Amazon, написанных ИИ
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    2 комментария
    2 сентября 2023, 14:32

    Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из России, Белоруссии и Ирана

    Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из России, Белоруссии и Ирана
    @ Fernando Vergara/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Нобелевский фонд отозвал отправленные приглашения послам из России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме.

    Отмечается, что учтена резкая реакция, которая затмила решение пригласить послов России, Белоруссии и Ирана, поэтому решено повторить исключение 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сайт фонда.

    Но добавлено, что послы трех стран «будут приглашены на церемонию в Осло».

    Ранее сообщалось, что Россию и Белоруссию пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевских премий.

    2 сентября 2023, 06:25
    В США указали на случайно озвученные украинской стороной данные о потерях

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор указал на озвученные украинской стороной данные о гибели 400 тыс. бойцов ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская сторона случайно подтвердила гибель 400 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Люди, наконец-то, говорят мне: «Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тыс. солдат ВСУ», – сказал Макгрегор, отметив, что «украинцы и сами случайно подтвердили это», когда призвали «отдать дань уважения погибшим».

    Макгрегор указал, что совокупные потери США во Второй мировой войне были ниже. «Кого мы обманываем? Это не может продолжаться долго», – сказал он. Макгрегор уверен, что «все скоро поменяется». По его мнению, «конфликту пришел конец», передает РИА «Новости».

    Реальные потери ВСУ озвучил мобильный оператор «Киевстар», решивший устроить акцию, в которой предлагалось отправить сообщение «Спасибо» на номер погибшего солдата. В проморолике сообщалось: «400 тыс. героев уже никогда не ответят на звонок».

    Напомним, Макгрегор заявил, что рроссийские войска очень осторожно и взвешено продвигаются против ВСУ «в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта». Он считает, что российские силы при необходимости могут дойти до Одессы.

    Коментарии (32)
    2 сентября 2023, 02:35
    Украина повторно попыталась нанести удар по Крымскому мосту

    Минобороны России сообщило о повторной попытке Украины атаковать Крымский мост морскими беспилотниками

    Украина повторно попыталась нанести удар по Крымскому мосту
    @ Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на субботу киевский режим предпринял новую попытку атаковать Крымский мост, используя полупогружные безэкипажные катера, сообщило Минобороны России.

    Вторая за несколько часов попытка атаки была предпринята около 02.10 мск. Беспилотник уничтожили в акватории Черного моря. Третий безэкипажный катер уничтожили около 02.20 мск, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, первый морской беспилотник был обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря около 23.15 мск.

    Коментарии (24)
    2 сентября 2023, 03:23
    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией

    Полянский указал на риск прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине

    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией, как на Украине, «ничто не исключено», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, оценивая риск прямого столкновения с НАТО.

    Полянского попросили прокомментировать заявление американского ведущего Такера Карлсона о перспективе войны России и США. Полянский ответил: «Не нам оценивать вероятность этого сценария». Он заявил, что российская сторона неоднократно указывала, что «ситуация весьма опасная», существует «большой риск прямого столкновения» между Россией и НАТО. Как указал дипломат, альянс очень сильно вовлечен в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, НАТО передает Украине «все, кроме живой силы», хотя последнее точно и не известно – «есть множество признаков того, что там есть некие инструкторы, наемники, и о гибели некоторых людей очень таинственным образом сообщают у них дома – генералы и офицеры из НАТО». Как подчеркнул Полянский, это «вызывает большие подозрения». По его мнению, нельзя исключать, что военные НАТО «участвуют в определенных действиях на Украине».

    При этом он отметил, что с военной точки зрения ситуация для киевского режима очень плоха. Украина может рассчитывать только на помощь Запада, которая «немного спадает». «И я думаю, что много людей в США, как и в других местах, начинают осознавать, что киевский режим проигрывает», – сказал Полянский.

    Напомним, Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос о том, движется ли конфликт на Украине к масштабной войне, заявил, что американская сторона сконцентрирована на поддержке Украины. По его словам, США не считают, что находятся в состоянии войны с Россией.

    Коментарии (23)
    2 сентября 2023, 05:55
    Власти Чечни отреагировали на драку бойца ММА Чурчаева в ТЦ в Москве

    Депутат Делимханов по поручению Кадырова взял под личный контроль дело о драке с участием бойца ММА Чурчаева в Москве

    Власти Чечни отреагировали на драку бойца ММА Чурчаева в ТЦ в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова взял под личный контроль дело о драке в холле столичного торгового центра, в которой участвовал чеченский боец ММА Шовхал Чурчаев.

    В четверг в ТРЦ «Ривьера» состоялась пресс-конференция промоушена «Наше дело». После адресованного Чурчаеву провокационного вопроса в холле произошла массовая драка, передает РИА «Новости».

    Делимханов назвал случившееся «бытовым конфликтом» и сообщил, что находится «на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов» города. «Мы будем разбираться в этом и на 100% выполним поручение», – заверил он в Telegram.

    Депутат подчеркнул, что «такого рода происшествия осуждаются» как Кадыровым, так и всем чеченским народом. По словам Делимханова, «спортсмен, если он таковым является, должен быть сдержан и дисциплинирован, не устраивая бессмысленные шоу». Делимханов заявил, что «в погоне за лайками и хайпом некоторые блогеры иногда переходят черту», но следует учитывать, что «их поведение может бросить тень на весь народ».

    Делимханов указал, что Кадыров ждет от чеченцев, которые находятся за пределами Чечни, образцового поведения. Депутат заверил, что действия чеченцев, которые не отвечают «религии и традициям» чеченского народа, «будут пресекаться», а «зачинщиков» ждут «самые жесткие меры в соответствии с законом» и чеченскими обычаями. «Чеченец в любой ситуации и в любом месте должен вести себя достойно и сдержанно», – заявил Делимханов.

    Коментарии (29)
    2 сентября 2023, 12:14
    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей

    NYT: Морпехи ВСУ заявили об использовании российскими войсками новой тактики поджигания минных полей

    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Морпехи ВСУ утверждают, что Вооруженные силы России используют новую тактику поджигания минных полей, сообщает The New York Times.

    Как утверждается в публикации, по словам украинских морских пехотинцев, русские используют новую тактику, чтобы сделать минные поля еще более смертоносными. Как утверждается в материале, ВС России якобы заранее размещают на минных полях горючее вещество, а при приближении ВСУ с дрона сбрасывают гранату, что приводит к множественным взрывам и целому морю огня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в статье отмечается, что украинские военные признают преимущество России в некоторых важных аспектах. Так, по словам ветерана морской пехоты ВСУ по имени Денис, у русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (19)
    1 сентября 2023, 20:52
    В Белом доме отказались комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство
    В Белом доме отказались комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что не будет комментировать действия России в ядерной сфере, так как это не его компетенция.

    По его словам, он не в той должности, чтобы подтверждать сообщения СМИ о поставке на боевое дежурство ракетных систем, передает РИА «Новости».

    Напомним, «Сармат» – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Весит одно такое устройство более 200 тонн.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

    Коментарии (7)
    1 сентября 2023, 21:08
    Киев потребовал от Запада системы ПВО для выборов президента Украины
    Киев потребовал от Запада системы ПВО для выборов президента Украины
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Для проведения выборов Украине требуются новые поставки систем ПВО, в частности зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а также серьезное финансирование, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    В эфире телемарафона Подоляк заявил, что выборы президента на Украине должны пройти в марте 2024 года, но для безопасности их организации необходимы дополнительные системы ПВО, ЗРК Patriot, которые позволят закрыть небо в городах страны. По его словам, Зеленский поднимал этот вопрос перед Западом, не получил ответа, передает ТАСС.

    Также советник главы офиса Зеленского добавил, что выборы требуют затрат, но на Украине образовался серьезный дефицит бюджета, и приоритетом служит финансирование армии. Подоляк подчеркнул, что выборы Киев готов провести, но если определенные шаги сделают западные партнеры.

    Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом, и почему Зеленский боится их проводить.

    Коментарии (26)
    1 сентября 2023, 20:36
    Американец случайно приплыл по Дунаю на Украину

    Украинские пограничники задержали незаконно приплывшего в страну по Дунаю американца

    Американец случайно приплыл по Дунаю на Украину
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские пограничники задержали американца, который отправился в путешествие на каяке из Германии, но случайно приплыл в Одесскую область по Дунаю, сообщили в Госпогранслужбе страны.

    Иностранец рассказал, что отправился в свой тур из Германии почти два месяца назад, и иногда причаливал в берегам европейских стран. Он по ошибке доплыл по Дунаю на Украину недалеко от поселка Рени в Одесской области, передает Life.ru. Против мужчины составили протокол за незаконное пересечение границы, его отправят в Румынию.

    Ранее житель Санкт-Петербурга, который двое суток в гидрокостюме со снаряжением плыл из Крыма на Украину с целью участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ и был задержан пограничным кораблем России, приговорен к шести годам колонии строгого режима.

    Коментарии (9)
    1 сентября 2023, 18:15
    Россию и Белоруссию пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевских премий

    Послов России и Белоруссии снова пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевских премий

    Россию и Белоруссию пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевских премий
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российских и белорусских послов вновь пригласили на банкет с вручением Нобелевской премии в Стокгольме, несмотря на то что в прошлом году представителей этих стран исключили из списка приглашенных из-за спецоперации на Украине, сообщил Нобелевский фонд.

    Иран также был приглашен на декабрьское мероприятие в столице Швеции Стокгольме после того, как в прошлом году его не приняли, пишет CNN. В Фонде отметили, что необходимо привлекать даже тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии.

    Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен добавил, что решение пригласить послов Ирана, Белоруссии и России является необходимостью противостоять тенденции сужения диалога между людьми с разными взглядами, поскольку в настоящее время такой диалог сокращается, передает Reuters.

    Как указали в Фонде, это решение было принято для предотвращения дальнейшей «поляризации».

    Решение Фонда раскритиковала шведский депутат от Европарламента Карин Карлсбро. Она назвала это решение «крайне неуместным». Карлсбро на шведском радио обвинила организаторов мероприятия в создании «очень опасного прецедента». По ее словам, таким образом Фонд дает «зеленый свет» приглашению России и на другие светские мероприятия, в то время как «ракеты падают на украинские культурные центры».

    Кроме того, Нобелевский фонд также отменил свою давнюю политику исключения лидера Шведских демократов, крайне правой партии, которая входит в коалиционное правительство страны. Но, несмотря на то, что ее пригласили впервые, лидер шведских демократов Джимми Акессон отклонил приглашение.

    Он принес свои извинения в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), и отметил, что в этот день он занят.

    Напомним, в 2022 году Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения премий.

    В МИД РФ заявили, что решение Нобелевского фонда не приглашать российских и белорусских послов на церемонию вручения премий является очередным актом политизации.

    Коментарии (9)
    1 сентября 2023, 20:59
    Германия поставит Украине рефрижераторы для тел погибших военных

    Украина и Германия договорились о поставке партии рефрижераторов для тел погибших военных

    Германия поставит Украине рефрижераторы для тел погибших военных
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получит от Берлина 10 рефрижераторов, в которых планируется хранить тела погибших военнослужащих, заявил украинский уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

    На встрече с представителями немецкого федерального агентства технической помощи МВД Германии и представителями немецкого бюро судмедэкспертиз договорились о поставке рефрижераторов, сказал Котенко, передает РИА «Новости».

    Всего будет поставлено 10 единиц контейнеров и грузовиков-холодильников для хранения «погибших героев», добавил он.

    Коментарии (46)
    1 сентября 2023, 17:44
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Скоро состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».

    «Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает лично для развития российско-китайских отношений, связей, причем в самых разных областях», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент пообещал участнице открытого урока, задавшей вопрос о возможностях для углубления гуманитарных контактов России и КНР, обсудить с Си Цзиньпином, что можно будет сделать еще по этому направлению.

    Ранее сообщалось, что Путин собирается в октябре посетить форум «Один пояс – один путь» в Китае.

    Коментарии (12)
    2 сентября 2023, 07:33
    Guardian призвала Запад согласовать собственный мирный план для Украины

    Guardian призвала страны Запада согласовать собственный план украинского урегулирования вместо предложенного Киевом

    Guardian призвала Запад согласовать собственный мирный план для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада должны согласовать свой план завершения конфликта на Украине, цели которого могут отличаться от целей Киева, заявил британский военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки королевства Фрэнк Ледвидж.

    Ледвидж, указывая на отсутствие значимых успехов у вооруженных сил Украины в ходе наступления, заявил, что Западу необходим «реалистичный, жизнеспособный, долгосрочный план с достижимым конечным результатом», передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    При этом Ледвидж подчеркнул, что план Запада «не обязательно должен быть тем же, что и у Украины». По его мнению, «процесс уже начался». В частности, Ледвидж указал на заявление главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена. Ледвидж считает, что об этом не говорится напрямую, но Киеву предлагают отказаться от планов по возвращению Крыма и Донбасса в обмен на членство в НАТО.

    Ледвидж заявил, что в Вашингтоне «мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма» в связи с угрозой «ядерной эскалации». Кроме того, ситуацию для Киева усложняют приближающиеся выборы в США.

    Ледвидж призвал «хладнокровно» оценить, какие глобальные вызову Западу предстоит решать через пять-десять лет, чтобы определить степень поддержки Украины. По его мнению, основным вызовом станет Китай и потенциальный конфликт вокруг Тайваня.

    Он подчеркнул, что конфликт на Украине начнут «воспринимать как нечто вторичное», если к тому времени не удастся добиться мира, США его «отдадут на откуп» Европе. В нынешней ситуации «это могло бы обречь Украину на поражение», заявил Ледвидж.

    Напомним, Йенссен заявил, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не желает «менять» территории страны на членство в НАТО.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского подменяют любой серьезный разговор. По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины.

    Коментарии (27)
    2 сентября 2023, 07:59
    В Китае будущее Зеленского увязали с Купянском

    «Гуаньча» предрек конец политической карьеры Зеленского в случае утраты Украиной контроля над Купянском

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождение российскими войсками Купянска и дальнейшее их продвижение в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского, пишет обозреватель Чэнь Фэн.

    Чэнь Фэн отметил, что с провалом контрнаступления вооруженных сил Украины Зеленский «теряет весь свой лоск», но наиболее опасным для Зеленского местом обозреватель портала «Гуаньча» считает Купянск. Как пишет Чэнь Фэн, украинское военное руководство «не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске», передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что освобождение Купянска позволит российским войскам развить наступление с покинутого ВСУ фланга и даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова, что «станет огромной политической и военной катастрофой для Украины». Чэнь Фэн полагает, что после этого «политическая карьера Зеленского рухнет». Тот еще сможет оставаться «политиком-любителем», но лишится поддержки военных, и это будет для Зеленского фатально, заявил Чэнь Фэн.

    Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска.

    Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, сообщили СМИ. Тем самым он «явно нарушает рекомендации Пентагона».

    Коментарии (15)
    2 сентября 2023, 03:58
    Шольц заявил, что ядерная энергетика «закончилась» в Германии

    Шольц выступил против дополнительного обсуждения вопроса о возобновлении эксплуатации АЭС в Германии

    Шольц заявил, что ядерная энергетика «закончилась» в Германии
    @ Rupert Oberh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тема атомной энергетики не является болезненной для правящей в Германии коалиции, поскольку в стране ядерная энергетика «закончилась», дальнейшее обсуждение не требуется, заявил канцлер Олаф Шольц.

    Шольц подчеркнул, что в Германии ядерная энергетика «больше не используется». По его словам, на строительство новых АЭС нужно 15 лет, оно будет стоить 15–20 млрд евро за каждую. Шольц указал, что в Германии после завершения работы АЭС приступили к их демонтажу, передает ТАСС.

    В апреле в Германии отключили от энергосети три последние работающие АЭС – «Неккарвестхайм-2», «Изар-2», и «Эмсланд». При этом почти две трети жителей Германии выступили против отключения последних АЭС.

    Коментарии (16)
    1 сентября 2023, 21:32
    Нобелевский лауреат Муратов включен в реестр иноагентов

    Минюст признал иноагентом лауреата Нобелевской премии журналиста Муратова

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова, а также экс-участника Comedy Club Руслана Белого, следует из сообщения ведомства.

    Кроме Муратова и Белого в реестр иноагентов внесены журналист Оксана Баршева, чеченский историк Майрбек Вачагаев, председатель отделения партии «Яблоко» Максим Резник, активист Евгений Карпов, журналист Денис Катаев, историк Олег Радзинский, а также экономист Константин Сонин, говорится на сайте Минюста

    Напомним, российский журналист, телеведущий, Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

    Коментарии (30)
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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

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    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

    • Польша превратится в Укрополию

      Поляков запугивают превращением Польши в «Укрополию» – двунациональную страну, где власть придется делить с украинцами. Считается, что это государство будет наделено всеми «родовыми травмами» Украины от коррупции до уличного насилия. Насколько реалистичен такой прогноз?

    • Украинцы признали, что Бог с русскими

      После обращения папы римского Франциска к российским католикам, который призвал помнить о «наследии великой и просвещенной России», на Украине началась истерика. Главу крупнейшей христианской конфессии внесли в список сайта «Миротворец», а в офисе президента Зеленского Франциска назвали «инструментом российской пропаганды».

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