Авиация Черноморского флота предотвратила высадку украинского спецназа на побережье Крыма

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале МО, 29-30 августа силы морской авиации Черноморского флота сорвали попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Самолетами уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.

Также истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника.

Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM, а также противокорабельная ракета «Нептун» и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Кроме того, уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 «Стриж», а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях Российской Федерации.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6293 беспилотных летательных аппарата, 434 зенитных ракетных комплекса, 11 587 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6162 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 602 единицы специальной военной автомобильной техники.

Напомним, 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

