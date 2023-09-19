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Армянский дипломат призвал США прекратить «этнические чистки» в Карабахе
США должны принять меры по недопущению этнических чисток в Нагорном Карабахе, остановить агрессию Азербайджана, заявил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.
Дипломат напомнил, что ранее и. о. помощника госсекретаря Юри Ким заявила, что Вашингтон не потерпит никаких попыток этнической чистки армян в Нагорном Карабахе, передает Sputnik Армения.
Марукян подчеркнул, что сейчас Азербайджан начал широкомасштабную агрессию и военную операцию против мирных жителей Нагорного Карабаха, и теперь США должны принять меры, чтобы остановить агрессию.
Он считает, что Азербайджан совершает еще одно «военное преступление» и проводит этнические чистки. Посол считает, что все это необходимо осудить и прекратить со всеми вытекающими последствиями.
Ранее жители Еревана вышли на митинг из-за ситуации в Карабахе. Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В МИД России сообщили, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.