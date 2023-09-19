Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Сотрудничество России и КНДР обеспокоило Японию, США и Южную Корею
Япония, США и Южная Корея обеспокоены сотрудничеством между Россией и КНДР, поскольку оно якобы может негативно повлиять на мир и стабильность в регионе Индийского и Тихого океанов, сообщил МИД Японии по итогам консультаций, в которых приняли участие директор департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности Ким Гон.
В сообщении указывается, что стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг КНДР и недавнем саммите с Россией, передает ТАСС.
По мнению участников обсуждений, сотрудничество России и Северной Кореи может быть связано с нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих передачу оружия и связанных с ним материалов в КНДР и из нее.
Также Япония, США и Южная Корея договорились следить за развитием ситуации вокруг Украины и подтвердили намерение сотрудничать в трехстороннем формате.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с визитом Россию. Президент Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.