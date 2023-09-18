Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
В ФРГ не планируют обучать украинских пилотов управлению F-16
Глава Минобороны ФРГ Писториус: Германия не планирует обучать украинских пилотов управлению F-16
Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия в настоящее время не планирует обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.
Отвечая на вопрос, будет ли Германия оказывать поддержку в обучении украинских пилотов управлению западными истребителями F-16, Писториус сказал, что «на данный момент это не планируется», пишет газета Bild, передает ТАСС. Министр пояснил, что страна сосредотачивает помощь на артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике и инженерных возможностях.
В августе Минобороны Дании решило передать Украине 19 истребителей F-16. В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Нидерландами о поставках F-16 Киеву.