Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.59 комментариев
Зеленский договорился с Нидерландами о поставках F-16
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42-х истребителей F-16, сообщили СМИ.
Как сообщил Зеленский, на переговорах с премьер-министром Марком Рютте Марком Рютте была достигнута договоренность предоставлении Украине после тренировки пилотов и инженеров 42 самолетов, пишет «Коммерсант». Он добавил, что «это только начало».
По информации издания «Украинская правда», в воскресенье Зеленский и Рютте посетили военную авиабазу Эйндховен, где президент Украины осмотрел самолеты F-16, передает ТАСС.
Согласно данным из открытых источников, 42 F-16AM/BM состоят на вооружении Нидерландов на сегодняшний день.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды.