Зеленский договорился с Нидерландами о поставках F-16

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Зеленский, на переговорах с премьер-министром Марком Рютте Марком Рютте была достигнута договоренность предоставлении Украине после тренировки пилотов и инженеров 42 самолетов, пишет «Коммерсант». Он добавил, что «это только начало».

По информации издания «Украинская правда», в воскресенье Зеленский и Рютте посетили военную авиабазу Эйндховен, где президент Украины осмотрел самолеты F-16, передает ТАСС.

Согласно данным из открытых источников, 42 F-16AM/BM состоят на вооружении Нидерландов на сегодняшний день.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды.