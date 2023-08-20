Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.50 комментариев
Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров о поставках F-16
Зеленский сообщил, что прибыл в Нидерланды для переговоров о поставках истребителей F-16
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, где планирует обсудить вопрос поставок истребителей F-16.
Как сообщил Зеленский, он вместе с командой и первой леди прибыли в Нидерланды, на переговоры с премьер-министром Марком Рюттео поставках F-16 для Украины, передает РИА «Новости».
По словам Зеленского, предстоит также обсудаить Глобальный саммит мира и его формулу мира.
Напомним, США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине после завершения обучения пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.