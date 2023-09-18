Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
Трое победителей конкурса «Лидеры возрождения. ЛНР» получили новые назначения
Трое победителей конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» получили новые назначения
Новые назначения и повышения по службе получили трое победителей конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика». Ранее назначения получили девять участников проекта.
Так, Филипп Дробиняк после победы в конкурсе возглавил НКО «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики». Прежде он работал в должности главного специалиста Министерства экономического развития ЛНР. Филипп также является региональным руководителем отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и депутатом Молодежного парламента при Народном совете ЛНР, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мария Дюбанова до недавнего времени занимала должность главного специалиста отдела лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности департамента контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и науки Министерства образования и науки ЛНР, а прежде работала в образовательных учреждениях. После победы в конкурсе она получила повышение и перешла работать в администрацию главы ЛНР на должность специалиста-эксперта отдела по вопросам религий и межнациональных отношений.
Сергей Моисеенко перешел со службы в Народной милиции ЛНР, на которой состоял с 2017 года, на государственную. Он был заместителем командира по военно-политической работе, начальником отделения 4-го отдельного комендантского полка. После успеха в конкурсе Сергей получил назначение на должность заместителя главы администрации Троицкого района ЛНР.
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник отметил, что кадровая работа с победителями и финалистами конкурса будет продолжаться: «Финал проекта показал, что в числе участников много талантливых руководителей, которые могут и готовы с полной самоотдачей работать на благо нашего региона. Это укрепляет веру в то, что возрождать Луганщину мы будем в команде настоящих профессионалов».
Напомним, в конце августа завершились все четыре конкурса «Лидеры возрождения», которые проходили с сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Были объявлены 104 победителя.