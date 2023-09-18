Трое победителей конкурса «Лидеры возрождения. ЛНР» получили новые назначения

Трое победителей конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» получили новые назначения

Так, Филипп Дробиняк после победы в конкурсе возглавил НКО «Фонд поддержки предпринимательства Луганской Народной Республики». Прежде он работал в должности главного специалиста Министерства экономического развития ЛНР. Филипп также является региональным руководителем отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и депутатом Молодежного парламента при Народном совете ЛНР, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мария Дюбанова до недавнего времени занимала должность главного специалиста отдела лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности департамента контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и науки Министерства образования и науки ЛНР, а прежде работала в образовательных учреждениях. После победы в конкурсе она получила повышение и перешла работать в администрацию главы ЛНР на должность специалиста-эксперта отдела по вопросам религий и межнациональных отношений.

Сергей Моисеенко перешел со службы в Народной милиции ЛНР, на которой состоял с 2017 года, на государственную. Он был заместителем командира по военно-политической работе, начальником отделения 4-го отдельного комендантского полка. После успеха в конкурсе Сергей получил назначение на должность заместителя главы администрации Троицкого района ЛНР.

Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник отметил, что кадровая работа с победителями и финалистами конкурса будет продолжаться: «Финал проекта показал, что в числе участников много талантливых руководителей, которые могут и готовы с полной самоотдачей работать на благо нашего региона. Это укрепляет веру в то, что возрождать Луганщину мы будем в команде настоящих профессионалов».

Напомним, в конце августа завершились все четыре конкурса «Лидеры возрождения», которые проходили с сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Были объявлены 104 победителя.