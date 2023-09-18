Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
Путин поручил гарантировать в бюджете исполнение соцобязательств
Федеральный бюджет России на следующие три года должен быть сформирован так, чтобы гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед гражданами, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по формированию бюджета.
Как указал Путин, новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, российских национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям.
«И конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми», – добавил он, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доходы федерального бюджета за первое полугодие оказались даже выше прогнозных – предрекаемых сложностей с наполнением государственной казны не произошло.