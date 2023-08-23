Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.9 комментариев
Мишустин: Прогнозы о сложностях с бюджетом России не оправдались
Доходы федерального бюджета за первое полугодие оказались даже выше прогнозных – предрекаемых сложностей с наполнением государственной казны не произошло, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, в начале года звучали экспертные оценки о том, что бюджет России будет сложно сбалансировать, но по итогам шести месяцев видно, что все эти опасения не оправдались, передает ТАСС. Мишустин добавил, что, как и говорил президент России Владимир Путин, ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло.
Он сообщил, что доходы федеральной казны за этот период оказались «выше прогнозных на 135 млрд рублей и превысили 12 трлн 300 млрд рублей».
Ранее президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что бюджет России будет сведен с профицитом за июль – сентябрь, а по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП.