Эксперт: Наставничество в вузах формирует мировоззренческую систему студентов

Ученый Басюк: Наставничество важно на любых уровнях образования

Tекст: Олег Исайченко

«Наставничество в вузах очень важно, оно имеет крайне важную духовно-нравственную составляющую, предполагая взаимодействие наставника и подопечного. Об этом в свое время говорил Константин Ушинский – один из основоположников научной педагогики в России», – рассказал и. о. вице-президента Российской академии образования Виктор Басюк.

«Поэтому наставничество важно на любых уровнях образования и, конечно, в университетах. Там молодые люди получают не только профессиональные знания и опыт. Это период их самоопределения, становления самости. Учащийся вуза определяет свою жизнь, свою судьбу, свое участие в государственных вопросах, в повестке социума», – пояснил эксперт.

«Сегодня мы говорим о традиционных духовных ценностях. В нашей стране, в нашем обществе они появились очень давно. И задача вуза, задача любой образовательной организации – создать такие условия, чтобы молодой человек мог принять эти ценности, им соответствовать, на их основе формировать свою мировоззренческую систему», – отметил спикер.

«Причем мы не говорим о навязывании какой бы то ни было поведенческой рамки. Вообще навязать человеку что-то очень сложно. Если он не будет это воспринимать, с этим идентифицировать себя и свою жизнь, присваивать это себе, то все услышанное будет наносным. Главное, чтобы человек все прочувствовал. В этом и будет главный результат нашей общей работы», – резюмировал собеседник.

В понедельник в Москве началась конференция «Научные основы реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей через систему воспитательной работы вуза».

Целью конференции является реализация стратегических ориентиров развития системы высшего образования в русле традиционных ценностей и историко-культурных традиций российского народа, выработка научно-методологических основ и инновационных практик по реализации приоритетов государственной политики в сфере воспитания студенческой молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В рамках мероприятия будет официально дан старт конкурсу «Лучшая лекция и лучший лектор по курсу «Основы российской государственности». Победители будут определены путем проведения трехуровневого отбора (региональный, окружной и федеральный этапы).

Среди прочего участники обсудят психологические основы формирования мировоззрения и гражданской идентичности личности; систему воспитательной работы вуза, направленную на присвоение традиционных духовно-нравственных ценностей; традиционные ценности как основу формирования универсальных компетенций студента и их присвоение через участие в молодежных движениях и объединениях.