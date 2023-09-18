Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу трафика с телефонов
ФАС предписала МТС, «Мегафону», «Билайну» и Tele2 отменить плату за раздачу трафика с устройств
Российским мобильным операторам МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 предписано отменить плату за раздачу трафика с мобильных устройств, соответствующее решение вынесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Плату за эту функцию необходимо снять в течение месяца, операторы навязывают ее абонентам на невыгодных условиях через договор об оказании услуг, сообщили в ФАС, передает ТАСС.
Отмечается, что в ведомство поступило множество обращений абонентов на эту тему.
В августе ФАС запрашивала у этих четырех операторов информацию по введенным тарифам, но компании не предоставили экономического, технологического или иного обоснования. Было установлено, что в действиях компаний есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Все четыре оператора получили предупреждения о прекращении подобных действий. В случае неисполнения предупреждений могут быть заведены дела о нарушении антимонопольного законодательства.