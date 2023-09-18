Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
В школах прошел посвященный Зое Космодемьянской урок
Темой традиционного урока «Разговоры о важном» в российских школах 18 сентября стало 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской.
Урок прошел в школах и колледжах России, его почетным гостем стал помощник президента страны, председатель российского военно-исторического общества, руководитель Межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский.
Мединский рассказал о подвиге Космодемьянской, которая вошла в историю как первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, а также ответил на вопросы школьников.
Во время занятий участники диалога говорили о подвиге Космодемьянской, которая вошла в историю как первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
В ходе занятия вспомнили имена и других защитников страны – Леонида Голикова, Валентина Котика и Виктора Коробкова. Кроме того, ученикам показали отрывки из художественных фильмов о Космодемьянской.
Младшим классам рассказали о музейном комплексе «Зоя», а школьники пятых-седьмых классов смогли изучить интерактивную карту памятных мест, посвященных Космодемьянской. Также старшеклассники увидели интервью с актрисой Анастасией Мишиной, которая сыграла главную роль в художественном фильме «Зоя».