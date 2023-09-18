Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.2 комментария
Российский разведчик исключил прямое наступление ВСУ на Артемовск
Российский разведчик назвал маловероятным прямое наступление ВСУ на Артемовск
Украинские войска не смогут подойти незаметно к Артемовску из-за рельефа местности, вероятность прямого наступления ВСУ на город достаточно мала, рассказал разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.
Военный объяснил, что российские силы находятся на окраине Артемовска, а противник в лесу, до ближайшей посадки примерно 900 метров, ВСУ не рискнут наступать на Артемовск в нашем направлении в открытую, передает РИА «Новости».
По его словам, российские позиции на окраинах города отделяют от противника открытые участки местности, незаметно украинские войска пройти не смогут. Он также рассказал, что ВСУ три дня плотно обстреливали российские позиции кассетными боеприпасами и крупнокалиберной артиллерией, сейчас затишье.
Ранее сообщалось, что ВСУ не смогли вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки на Артемовском направлении.