Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.25 комментариев
В Daily Mail призвали не считать Украину «абсолютным добром»
Daily Mail заявила о затягивании Западом конфликта на Украине из-за изображения Киева «абсолютным добром»
Если бы конфликт на Украине не изображался на Западе «в грубо-примитивных сказочных терминах», ситуацию можно было бы урегулировать быстрее, заявил журналист Питер Хитченс.
Хитченс считает, что на Западе начинают думать о прекращении поддержки Киева. В частности, он указал на статью «Откажется ли Запад от Украины?» в Foreign Affairs. Хитченс считает, что можно было «достичь нынешней стадии раньше», если бы на Западе конфликт «не изображали так широко как сверхпростую битву между абсолютным добром и абсолютным злом». «Это не так», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Как заявил Хитченс, «лучше поздно, чем никогда». Он считает, что Запад должен добиваться надежного мира, если заботится о народе Украины, а не подпитывать конфликт, в котором гибнут украинцы. Также он не понимает, почему Великобритании так важно участвовать в дорогостоящем конфликте в Юго-Восточной Европе. Хитченс заявил, что конфликт идет между двумя частями расколовшейся Советской империи.
Напомним, Хитченс заявлял, что решение британских властей о вовлечении своих вооруженных сил в конфликт на Украине свидетельствует об их недемократичности. Выгоду от украинского кризиса извлекут США, поскольку американский правящий класс напуган возможностью усиления роли России на мировой арене, считает он.