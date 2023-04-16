В Британии пришли к неутешительному выводу из-за участия в конфликте на Украине

Daily Mail: Если отправка солдат на Украину не обсуждается парламентом, значит, Британия перестала быть демократией

Решение британских властей о вовлечении своих вооруженных сил в конфликт на Украине свидетельствует об их недемократичности, заявил писатель и журналист Питер Хитченс.

Хитченс в статье, опубликованной в газете Daily Mail, прокомментировал утечку данных Пентагона о том, что на борту «почти сбитого» над Черным морем самолета британских ВВС находились порядка 30 спецназовцев. По его словам, это лишь подтверждает, что у Британии имеются свои интересы на Украине, передает РИА «Новости».

При этом журналист отметил, что, «насколько ему известно, Британия не воюет с Россией», ведь если бы страна как член НАТО вступила в конфликт, его масштабы были бы расширены на всю Европу.

«Можете ли вы представить себе, чем это обернется? Какую выгоду получат жители этой страны от таких событий? Кто-нибудь вообще думает о том, что мы делаем?» – возмутился Хитченс.

Выгоду от украинского кризиса извлекут США, поскольку американский правящий класс напуган возможностью усиления роли России на мировой арене, считает автор статьи. По его словам, «могущественная фракция в Вашингтоне», у которой есть сторонники в Белом доме, Пентагоне, Госдепе и ЦРУ, давно хотела завязать «опосредованную войну» против России. «Они страстно верят в то, что России нельзя позволить снова подняться», – выразил уверенность журналист.

При этом Хитченс считает роль Британии непонятной. Принимать участия в этом Лондон не обязан, поскольку конфликт между Россией и Украиной ему не выгоден, подчеркнул он.

Не считает журналист, что и Украина получила от этого какие-то выгоды. Города в стране разрушены, экономика наполовину мертва, на кладбище отправилось «бесчисленное количество молодых людей».

«Зачем там вообще должны быть какие-то британские солдаты?» – задался вопросом он, подчеркнув, что если этот вопрос не обсуждается парламентом, значит, Британия больше не является демократией.

«А если любые критические голоса заглушаются клеветой и руганью, то мы больше не свободная страна», – заключил автор.

Напомним, согласно утечке секретных документов Пентагона, британский RC-135 Rivet Joint якобы был «почти сбит» российскими истребителями Су-27 над Черным морем осенью 2022 года. В Лондоне информацию об этом опровергли.

Между тем СМИ сообщали, что данные утечки настолько ошеломили британские власти, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес засобирался с визитом в США.

