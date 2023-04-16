«Ошеломленный» министр обороны Британии собрался в США из-за утечки Пентагона

Sunday Times: Министр обороны Британии Уоллес посетит США для обсуждения утечки секретных данных Пентагона

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник, 17 апреля, отправится с визитом в Соединенные Штаты, чтобы обсудить ситуацию с утечкой секретных данных Пентагона.

В Лондоне, по информации британской газеты The Sunday Times, обеспокоены, что младшие сотрудники американских ведомств имеют доступ к секретным данным, в том числе и британским.

В статье говорится, что британские официальные лица «были ошеломлены», когда узнали, что засекреченные документы по украинскому конфликту могли читать сотрудники в статусе, аналогичном британским добровольцам сил резерва. Именно это, как подчеркивает издание, вызывает реальную обеспокоенность британских секретных служб, передает ТАСС.

В Вашингтоне британский министр планирует встретиться с главой Пентагона Ллойдом Остином. Также запланированы переговоры с другими высокопоставленными сотрудниками минобороны и представителями Конгресса.

Как ожидается, Уоллес попытается выяснить, какие еще сведения, затрагивающие британские интересы, могут быть обнародованы в результате утечек.

По словам бывшего посла Великобритании в США и советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности Кима Дэррока, случившееся сильно беспокоит не только Соединенное Королевство, но и союзников США по разведальянсу Five Eyes, куда также входят Австралия, Новая Зеландия и Канада. Он отметил, что члены Five Eyes «были шокированы» тем, что 21-летний рядовой ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс смог получить доступ к «крайне секретным данным».

При этом ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что утечка секретных документов Пентагона якобы не повлияла на взаимодействие Вашингтона с партнерами, США приняли меры безопасности и получили слова признательности.

Между тем в Кремле усомнились в достоверности данных утечки.