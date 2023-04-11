Лондон опроверг сообщения о «почти сбитом» над Черным морем британском самолете

Financial Times со ссылкой на минобороны Британии опровергла сообщения о «почти сбитом» самолете над Черным морем

Утверждения СМИ о том, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint был «почти сбит» российскими истребителями над Черным морем, не соответствуют действительности, сообщил источник в минобороны Великобритании.

Как заявил источник, сообщения СМИ «не отражают того, что произошло». По его словам, сообщения об инциденте, который имел место «в международном воздушном пространстве», «содержат неточности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Напомним, СМИ со ссылкой на информацию, попавшую в Сеть после утечки секретных документов Пентагона, утверждали, что RC-135 Rivet Joint якобы был «почти сбит» российскими истребителями Су-27 над Черным морем осенью 2022 года.