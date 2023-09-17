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    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    25 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    15 комментариев
    17 сентября 2023, 22:32

    Украинский беспилотник сбит над Крымом

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Крымом

    Украинский беспилотник сбит над Крымом
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО над Крымом уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки с использованием беспилотника около 21.30 мск. Беспилотник был сбит над юго-западной частью Крыма.

    Напомним, около 20.30 мск средства ПВО уже сбили два беспилотника над юго-западной частью Крыма.

    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

    Коментарии (81)
    17 сентября 2023, 15:50
    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу

    Аналитик Онуфриенко: Уничтожение Харьковского бронетанкового завода заставит ВСУ гнать технику на ремонт во Львов

    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу
    @ кадр из видео

    Tекст: Алёна Задорожная

    Харьковский бронетанковый завод – это огромные территории с множеством цехов и ангаров. Для полного разрушения предприятия потребуются месяцы системных ударов по объектам, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении цехов Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    «Речь идет о ремонтном заводе, который располагается на Холодной горе. Удары по предприятию наносились и ранее. Один из первых был зафиксирован еще весной прошлого года», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но проблема в том, что ни одного, ни двух прилетов для полного уничтожения завода недостаточно. Мы имеем дело с огромной площадью, на которой расположено много цехов и ангаров», – объясняет эксперт.

    «До начала СВО на Украине существовало 13 ремонтных заводов, функционировали из них только четыре. В Харькове ремонтируются советские танки, их у противника осталось еще достаточно много. Если вывести из строя этот завод, то ВСУ придется гнать технику во Львов», – добавил собеседник.

    «Соответственно, плечо доставки станет больше. Кроме того, объемы ремонта станут более ограниченными – на каждую единицу техники будет уходить больше времени. Так что преимущества для российской армии очевидны», – убежден аналитик.

    «Однако этого может быть недостаточно, ведь танки противника все равно будут попадать на фронт. Но если разорвать логистические цепочки, тогда у ВСУ возникнут реальные проблемы. И тут нам может помочь уничтожение мостов через Днепр», – считает эксперт.

    «Тогда просто не останется адекватных маршрутов доставки техники. Возить ее на тралах по автодорогам – занятие дорогое и не менее опасное. Речь идет о 12 переправах. Их не все можно разрушить, так как часть проходит через дамбы. Но в этом случае можно повредить полотно на подъезде», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков. В Telegram-канале ведомства отмечается, что на предприятии осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников утверждал, что также атакован сортировочный узел железной дороги. Координатор добавил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    Коментарии (30)
    17 сентября 2023, 18:48
    Трамп сказал, как Украина могла избежать боевых действий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим мог избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

    Киевский режим мог бы потерять территории меньшего масштаба, чем уже потерял, он мог заключить сделку, и тогда никто бы не погиб, сказал Трамп NBC News, передает ТАСС.

    Он добавил, что такое решение позволило бы действующему украинскому руководству сохранить страну.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать.

    Коментарии (30)
    17 сентября 2023, 07:43
    Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским

    Дипломат Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН высокого уровня по Украине очередным «шоу» с Владимиром Зеленским

    Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    «Выхлоп» от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине будет нулевой – это будет очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

    Высокопоставленный российский дипломат заявил в интервью РИА «Новости», что Москва реалистично оценивает «выхлоп» от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису, как нулевой. Небензя выразил уверенность, что это будет очередное «шоу», главная роль в котором отводится украинскому президенту.

    Как отметил постпред России при всемирной организации, для Зеленского роль комика на сцене, конечно, привычна, но России, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями Запада высокая трибуна этой организации используется для самопиара, «если не сказать – лицедейства».

    Российский дипломат подчеркнул, что западные делегации, ослепленные стремлением наказать и «подавить» Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих «пиар-кампаний», их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа.

    Ранее Небензя сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. Заседание СБ ООН по Украине намечено на 20 сентября.

    Коментарии (27)
    17 сентября 2023, 01:59
    Появились сообщения о ракетном ударе по танковому заводу ВСУ в Харькове

    Украинские подпольщики сообщили о ракетных ударах по бронетанковому заводу и железнодорожному узлу в Харькове

    Tекст: Антон Никитин

    По ремонтной зоне бронетанкового завода и сортировочному железнодорожному узлу в Харькове нанесены ракетные удары, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников.

    По словам подпольщика, в субботу в первой половине дня военная инфраструктура города Харьков подверглась ракетной атаке. Он уточнил, что был атакован сортировочный узел железной дороги, а также зафиксированы «прилеты» по ремонтной зоне бронетанкового завода. Лебедев сообщил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Координатор николаевского подполья уточнил, что участники харьковского сопротивления киевскому режиму занимались «фиксацией передвижения украинской техники и результатов «прилетов», передает РИА «Новости».

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    Тем временем украинское издание «Общественное. Новости» сообщает о серии взрывов в Харькове и области. По данным официального ресурса оповещения граждан, воздушная тревога объявлена в Харьковской, а также в Днепропетровской и Полтавской областях, передает ТАСС.

    Напомним, 8 сентября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил возможность окружения Харькова российскими войсками в ходе наступления. В конце августа бывший американский военный разведчик Скотт Риттер предсказал сдачу Харькова украинскими войсками без боя и спешное отступление на другой берег Днепра.

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    17 сентября 2023, 17:58
    Лукашенко заявил о стервятниках над Россией, Белоруссией и Украиной
    Лукашенко заявил о стервятниках над Россией, Белоруссией и Украиной
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокруг российских, белорусских и украинских земель «кружат стервятники», готовые заключить союз «хоть с дьяволом», чтобы занять места на политической карте, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Такие политические деятели хотят стереть из мировой истории факты «политического позора и нравственного падения предшественников», сказал Лукашенко, говоря о Польше, передает БелТА.

    Польша одной из первых призвала нацистский рейх и подписала с ним договор о ненападении, а также секретное соглашение о разделе Чехословакии. После этого страна «была раздавлена» собственным бывшим союзником.

    В Варшаве не задаются вопросом: осталась бы Польша на карте мира, если бы не советские воины, и если бы осталась, то в каких границах. Польские власти вместо этого продолжают уничтожать следы памяти о своих освободителях, заключил президент Белоруссии.

    Ранее в Польше созвали специальную рабочую группу для подсчета ущерба, понесенного Польшей «по вине СССР» в ходе Второй мировой.

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    17 сентября 2023, 05:32
    Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Раменском районе Подмосковья

    Мэр Москвы Собянин: Пытавшийся атаковать столицу беспилотник сбит в Раменском районе Московской области

    Tекст: Антон Никитин

    Силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит пытавшийся осуществить атаку на столицу беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву. Он уточнил, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.

    Ранее российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.

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    17 сентября 2023, 00:43
    Киев удивила жесткая риторика Варшавы по экспорту украинского зерна

    Вице-премьер Украины Стефанишина: Жесткая риторика польской стороны по экспорту украинского зерна очень неожиданна

    Tекст: Антон Никитин

    Украинские власти не ожидали, что в сложившихся условиях с экспортом зерна риторика Польши будет настолько жесткой, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

    Стефанишина заявила в эфире телеканала «Рада», что такая жесткая риторика польской стороны для Киева очень неожиданна. По ее словам, манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны для Киева, поскольку у Украины фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС, передает ТАСС.

    Она признала, что Польша и Украина всегда конкурировали на рынке зерна, так как являются большими аграрными странами, однако в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения Варшавы. «У нас с определенной периодичностью постоянно возникали те или иные проблемы, связанные с торговлей, и мы всегда находили возможности для их решения», – отметила Стефанишина.

    Вице-премьер Украины ожидает, что в «отдельных столицах» поймут, что такие действия нарушают европейские нормы. Она подчеркнула, что любые заявления об односторонних ограничениях нарушают Конституцию Европейского союза и не могут быть поддержаны, восприняты, относительно них не может быть никаких переговоров.

    В пятницу Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на поставки зерна с Украины. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о продлении запрета на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии о снятии эмбарго. В тот же день Венгрии запретила ввоз с Украины 24 видов сельскохозяйственной продукции, включая зерно, овощи, мясные продукты и мед. Словакия также решила продлить запрет на ввоз зерна с Украины.

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    17 сентября 2023, 14:12
    Российские военные поразили цеха Харьковского бронетанкового завода
    Российские военные поразили цеха Харьковского бронетанкового завода
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия поразила производственные цеха Харьковского бронетанкового завода вблизи Харькова, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС России уничтожили ракетным ударом производственные цеха Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков, на заводе осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    Отмечается, что на Донецком направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Химика и Марьинки ДНР.

    Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 180 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и боевую машину РСЗО «Град».

    В пресс-службе отметили, что на Запорожском направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.

    В сообщении говорится, что в ходе боевых действий потери Украины составили до 140 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США и четыре автомобиля, также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица М119 производства США и одно орудие Д-30.

    В ведомстве добавили, что в районе Новоданиловки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

    Как уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной украинской бригады в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества.

    Уточняется, что российская армия поразила до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

    В пресс-службе заявили, что на Южно-Донецком направлении Россия отразила три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области.

    В заявлении говорится, что потери ВСУ составили до 170 военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками на Херсонском направлении.

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    17 сентября 2023, 16:28
    Умер экс-глава украинской администрации Херсонской области Лагута
    Умер экс-глава украинской администрации Херсонской области Лагута
    @ khoda.gov.ua/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скончался экс-руководитель украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута, заявил действующий глава подконтрольной киевскому режиму части этого региона Александр Прокудин.

    Лагута умер в возрасте 49 лет, сообщил Прокудин, передает РИА «Новости».

    По данным украинской прессы, его якобы довели до того, что он свел счеты с жизнью, политика обвиняли в «сдаче Херсона». Официальных обвинений в его адрес не выдвигалось.

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    17 сентября 2023, 04:59
    В Японии заявили об угрозе исчезновения населения Украины

    Политолог Сато: Киевский режим скрывает данные о численности населения Украины, украинцы под угрозой исчезновения

    Tекст: Антон Никитин

    Киевский режим скрывает данные о численности населения Украины, украинцы находятся «под угрозой исчезновения», выразил мнение бывший главный аналитик МИД Японии, приглашенный профессор Университета Досися Масару Сато.

    Политолог отметил в беседе с Nihon Keizai, что после обретения независимости перепись населения проводилась на Украине только один раз – в 2001 году. «Что произошло с тех пор, неизвестно», – заявил профессор. По его словам, сейчас эти данные являются государственной тайной и точной информации ни у никого нет: если в 1991 году на Украине проживали 55 млн человек, то перепись 2001 года показала только 47 млн. При этом в июньском отчете Украинского института будущего население страны оценивается в 29 млн человек, передает РИА «Новости».

    Профессор указал, что именно поэтому на Украине осталось не так много мужчин призывного возраста. Он назвал ужасными попытки украинцев избежать отправки на фронт за взятку.

    Кроме того, напомнил он, коэффициент эффективности воспроизводства населения на Украине снизился до 0,7. «Таким образом, украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения», – добавил политолог, назвав ситуацию очень сложной.

    В конце августа заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что на подконтрольных киевскому режиму территориях осталось менее 20 млн человек.

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    17 сентября 2023, 03:59
    У побережья Крыма сбиты еще четыре украинских беспилотника

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила над северо-западным и восточным побережьями Крыма четыре украинских беспилотника

    Tекст: Антон Никитин

    Дежурные средства ПВО уничтожили над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым четыре украинских беспилотника самолетного типа, предотвратив террористическую атаку по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, в период с 1.45 до 2.20 дежурными средствами ПВО пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. В Минобороны уточнили, что над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Напомним, в воскресенье ночью российская ПВО сбила два украинских беспилотника у западного побережья Крыма, а чуть позже уничтожила дрон ВСУ над Истринским районом Московской области.

    Коментарии (2)
    17 сентября 2023, 02:49
    Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник в районе Истры

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Истринским районом Московской области

    Tекст: Антон Никитин

    Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Истринского района Московской области, предотвратив попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России, сообщили в Минобороны.

    Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, около 1.45 дежурными средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом на территории Российской Федерации. В Минобороны уточнили, что над территорией Истринского района Московской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.

    Напомним, в воскресенье ночью российская ПВО сбила два украинских беспилотника у западного побережья Крыма. Кроме того, в субботу украинский дрон уничтожили над территорией Белгородской области. Днем ранее украинский беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Орловской области.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2023, 20:53
    Шольц сказал, что условием мирных переговоров по Украине является вывод ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод с этой территории российских войск, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

    Условие для начала мирных переговоров – согласие президента России Владимира Путина на вывод войск, сказал Шольц, передает РИА «Новости».

    По его словам, призывы к переговорам «циничны».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта на украинской территории.

    Коментарии (11)
    17 сентября 2023, 04:12
    В Одесской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога

    Онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины: В Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога

    Tекст: Антон Никитин

    Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Согласно данным карты, сигнал тревоги в Николаевской области прозвучал в 02.29, а в Одесской области – в 03.16, передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье ночью воздушная тревога объявлялась в Харьковской, а также в Днепропетровской и Полтавской областях, тогда же появились сообщения о ракетном ударе по бронетанковому заводу и сортировочному железнодорожному узлу в Харькове.

    Тем временем российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников над побережьем Крыма, а также уничтожила дрон ВСУ над Истринским районом Московской области.

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      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

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