Над Крымом сбили два украинских дрона

Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу

Аналитик Онуфриенко: Уничтожение Харьковского бронетанкового завода заставит ВСУ гнать технику на ремонт во Львов

Tекст: Алёна Задорожная

«Речь идет о ремонтном заводе, который располагается на Холодной горе. Удары по предприятию наносились и ранее. Один из первых был зафиксирован еще весной прошлого года», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Но проблема в том, что ни одного, ни двух прилетов для полного уничтожения завода недостаточно. Мы имеем дело с огромной площадью, на которой расположено много цехов и ангаров», – объясняет эксперт.

«До начала СВО на Украине существовало 13 ремонтных заводов, функционировали из них только четыре. В Харькове ремонтируются советские танки, их у противника осталось еще достаточно много. Если вывести из строя этот завод, то ВСУ придется гнать технику во Львов», – добавил собеседник.

«Соответственно, плечо доставки станет больше. Кроме того, объемы ремонта станут более ограниченными – на каждую единицу техники будет уходить больше времени. Так что преимущества для российской армии очевидны», – убежден аналитик.

«Однако этого может быть недостаточно, ведь танки противника все равно будут попадать на фронт. Но если разорвать логистические цепочки, тогда у ВСУ возникнут реальные проблемы. И тут нам может помочь уничтожение мостов через Днепр», – считает эксперт.

«Тогда просто не останется адекватных маршрутов доставки техники. Возить ее на тралах по автодорогам – занятие дорогое и не менее опасное. Речь идет о 12 переправах. Их не все можно разрушить, так как часть проходит через дамбы. Но в этом случае можно повредить полотно на подъезде», – заключил Онуфриенко.

Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков. В Telegram-канале ведомства отмечается, что на предприятии осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников утверждал, что также атакован сортировочный узел железной дороги. Координатор добавил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.