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    Бразилия захотела уравнять свои права с США
    Умер поэт-песенник Николай Добронравов
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Подмосковье
    Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией
    Пашинян опроверг смену внешнеполитического вектора Армении
    Киев удивила жесткая риторика Варшавы по экспорту украинского зерна
    На Западе посоветовали Украине перейти к удержанию позиций
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    14 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    15 комментариев
    17 сентября 2023, 14:57

    Актер Любшин рассказал о самочувствии

    Любшин: Чувствую себя хорошо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госпитализированный народный артист РСФСР Станислав Любшин сообщил, что чувствует себя хорошо.

    Отвечая на вопрос о самочувствии, актер заявил, что у него «все хорошо», передает ТАСС.

    Ранее заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил, что народный артист РСФСР Станислав Любшин госпитализирован в одну из больниц Москвы из-за проблем с давлением.

    16 сентября 2023, 17:10
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море

    Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море закрыто для Украины из-за «огненного мешка»

    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина лишилась доступа к Черному морю из-за присутствия там кораблей российского флота, Киев попал в «огненный мешок», заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, Россия блокирует почти все перевозки в Черном море, Украина практически потеряла возможность экспорта товаров морским путем. Соскин отметил, что Киеву приходится искать альтернативные пути для отправки продукции за рубеж, особенно после того, как восточноевропейские страны ввели запрет на экспорт украинского зерна, передает РИА «Новости».

    Соскин заявил, что Украина оказалась в тяжелейшем положении, в так называемом огненном мешке.

    Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. После этого Венгрия запретила ввоз 24 видов сельхозпродукции в страну с Украины. Также запретили ввоз украинского зерна Словакия и Польша.

    Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить соседним европейским странам за несоблюдение решения Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2023, 17:21
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства

    Американский журналист Никсон: Украины как государства больше нет

    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.

    По мнению американца, США просто используют Украину, как грабитель перчатку, чтобы не оставлять следов своих рук на месте преступления. С помощью Украины США разрушили Европу и скрывают свою причастность к этому. Никсон считает, что игра окончена, «государства Украина» больше нет, пишет «Царьград».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (27)
    16 сентября 2023, 19:10
    Президент ЦАР отказал Макрону в выводе российских инструкторов из страны

    RFI: Президент ЦАР Туадера отказался выполнить требования Макрона вывести российских инструкторов

    Президент ЦАР отказал Макрону в выводе российских инструкторов из страны
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном жестко отказался выполнять его требование вывести российских инструкторов из ЦАР, сообщила радиостанция RFI.

    Пресс-секретарь президента ЦАР Альбер Ялоке Мокпеме, на встрече в Париже Макрон поднял вопрос о возможном выводе российских инструкторов из Центральноафриканской Республики как условие для сближения двух стран.

    По данным RFI  Туадера заявил Макрону, что власти ЦАР придерживаются договора с правительством России о соглашении в сфере обороны и подготовки кадров, а все остальное – «не его дело», передает РИА «Новости».

    Напомним, Франция приостановила военное сотрудничество с ЦАР из-за якобы участия страны в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия.

    В феврале правительство ЦАР направило заявку в Совбез ООН для увеличения числа военных инструкторов из России.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль разрабатывают «новую стратегическую концепцию» по Африке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

    Коментарии (10)
    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

    Коментарии (56)
    16 сентября 2023, 17:38
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что противнику не удастся запугать крымчан и процитировал слова советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова.

    «Крымский народ никогда не свернет со своего пути жить в составе России. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», – передает РИА «Новости» слова Шонуса с цитатой Молотова.

    По его словам, Россия вовремя начала спецоперацию, не допустив агрессии на своей территории.

    Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, что Киев ударил по Крыму западными ракетами.

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    16 сентября 2023, 16:20
    Экс-защитника сборной ЮАР по футболу удивила культура пития в России

    Экс-защитника сборной ЮАР по футболу Бута удивила культура пития в России

    Экс-защитника сборной ЮАР по футболу удивила культура пития в России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший защитник сборной ЮАР Мэттью Бут рассказал, что его удивило во время посещения России.

    По его словам, во время приезда в Россию он зашел в супермаркет и удивился количеству алкоголя, пишет Sport24.

    Из десяти стеллажей на пяти стоял алкоголь, тогда он понял, что благодаря водке и пиву Россия – страна с огромной культурой пития. Она находится на том же уровне, что и Англия, добавил Бут.

    Бут выступал за «Ростов» в 2002–2004 годах и за «Крылья Советов» в 2004–2008 годах.

    Коментарии (19)
    16 сентября 2023, 16:03
    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Японский доброволец Канэко рассказал, как приехал воевать в зону СВО «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки»

    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Японский доброволец Канэко рассказал, что принял решение присоединиться к российским военным в зоне спецоперации и приехал на Донбасс бороться «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки».

    Как отмечает «Царьград» в Telegram-канале, около месяца назад в интернациональную бригаду ВС России «Пятнашка» приехал доброволец из Японии по имени Канэко.

    При этом отмечается, что японец не интересуется политикой, а решение приехать воевать на российской стороне принял потому что «так надо».

    Канэко отметил, что в целом японцы не относятся враждебно к России, однако они полностью доверяют всему, что о России рассказывают западные СМИ.

    Японец рассказал, что приехал в зону спецоперации бороться за правду, за Хиросиму и Нагасаки, а также за отца, который погиб во время Второй мировой войны.

    При этом Канэко гневно отмечает, что его, «борца против американо-украинской чумы, хотят посадить в тюрьму жалкие люди».

    Отмечается, что японец быстро учится понимать русский язык, а боевые товарищи относятся к нему дружелюбно.

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    16 сентября 2023, 20:29
    Власти Херсонской области заявили о переходе ВСУ к тактике выжженной земли

    Советник Сальдо: ВСУ в Херсонской области собираются перейти к тактике выжженной земли

    Власти Херсонской области заявили о переходе ВСУ к тактике выжженной земли
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Киев понимает, что Херсон придется возвращать России, поэтому намерен перейти к тактике выжженной земли на подконтрольной ему части Херсонской области, сообщил внештатный советник врио главы региона, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых территорий при Общественной палате России Александр Малькевич.

    Малькевич отметил, что Украина эвакуирует людей с правобережной части Херсонской области исключительно со злым умыслом, чтобы использовать опустевшие территории в военных целях, передает РИА «Новости».

    По его словам, Киев знает, что вскоре придется возвращать Херсон, поэтому намерен применить тактику выжженной земли.

    Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что в Херсоне, который сейчас контролируют ВСУ, разворачивается гуманитарная катастрофа.

    Ранее сообщалось, что Киев начал эвакуацию семей с детьми из подконтрольной им части Херсонской области.

    Коментарии (11)
    16 сентября 2023, 18:37
    В Германии назвали сроки окончания контрнаступления ВСУ

    Немецкий военный эксперт Гади: ВСУ исчерпали свои резервы

    Tекст: Вера Басилая

    Кульминация украинского наступления наступит до середины октября, ВС Украины уже почти исчерпали все резервы, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF военный эксперт Франц Штефан Гади.

    По его словам, решающим фактором для кульминации наступления ВСУ  будет не погода, а истощение кадровых и оружейных резервов, кроме того, у Киева нет превосходства в воздухе, пишет «Российская газета».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (9)
    17 сентября 2023, 01:18
    Умер поэт-песенник Николай Добронравов

    Умер российский и советский поэт-песенник Николай Добронравов

    Умер поэт-песенник Николай Добронравов
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Один из самых знаменитых российских и советских поэтов-песенников, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов умер в возрасте 94 лет в Москве, сообщает «Экспресс-газета».

    Как сообщает «Экспресс-газета», супруг Александры Пахмутовой умер после тяжелой и продолжительной болезни.

    Николай Николаевич Добронравов родился 22 ноября 1928 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

    После начала Великой Отечественной войны был эвакуирован в г. Горький (ныне Нижний Новгород). С 1942 г. проживал в пос. Малаховка (Московская обл.), где впоследствии окончил среднюю школу с золотой медалью.

    В 1950 г. Николай Добронравов окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова), в 1952 г. – Московский городской учительский институт.

    В 1950-х гг. Николай Добронравов занялся литературой. Вместе с коллегой по МТЮЗу Сергеем Гребенниковым (1920-1988) он писал новогодние сказки, инсценировки и оригинальные пьесы для детского и музыкального вещания Всесоюзного радио, а также пьесы для кукольных театров.
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    В 1956 г. Николай Добронравов женился на композиторе Александре Пахмутовой (род. 1929, народная артистка СССР с 1984 г.). В творческом союзе с супругой поэт создал множество произведений, получивших широкую популярность. Среди них: песни о строителях Сибири, в т. ч. в соавторстве с Сергеем Гребенниковым («Письмо на Усть-Илим», «Девчонки танцуют на палубе», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Прощание с Братском»), летчиках и космонавтах («Обнимая небо», «Мы учим летать самолеты», «Знаете, каким он парнем был», «Как нас Юра в полет провожал» и др.), спорте и спортсменах («Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей», «Герои спорта», песня церемонии закрытия летней Олимпиады 1980 г. «До свидания, Москва!» и др.), молодежи и революции («Орлята учатся летать», «Любовь, комсомол и весна», «И вновь продолжается бой» и др.), а также лирические композиции («Нежность» –в соавторстве с Сергеем Гребенниковым; «Мелодия», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда», «Нам не жить друг без друга», «Птица счастья» и др.).

    Музыку на стихи Николая Добронравова также сочиняли композиторы Леонид Афанасьев, Евгений Мартынов, Константин Листов, Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Аркадий Островский, Сигизмунд Кац, Эдуард Колмановский и др.

    Песни на его стихи в разное время исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, ансамбли «Самоцветы», «Песняры», «Верасы» и др.

    Николай Добронравов был награжден орденами «Знак Почета» (1978), Трудового Красного Знамени (1984), «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (2008, 2003).

    Лауреат премии Ленинского комсомола (1978), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1982), премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства за 2016 г.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2023, 16:24
    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    InfoBRICS: ВС России наносят поражение ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы

    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя, заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

    Журналист приводит мнение западных аналитиков, что одной из главных причин провала Украины является применение методов РЭБ российских военных, передает «Газета.Ru».

    По его словам, российские военные при помощи РЭБ подавляют дроны, а также наносят точные удары по позициям украинских военных.

    Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.

    Коментарии (4)
    16 сентября 2023, 21:51
    В НАТО назвали причину медленного контрнаступления ВСУ

    Глава комитета НАТО Бауэр: Контрнаступление Украины тормозит слодная ситуация на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Медленное продвижение Украины в контрнаступлении связано не с нехваткой боеприпасов, а с опасной ситуацией на поле боя, включая минные поля, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

    По его словам, прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора и продвижением контрнаступления на Украине. Бауэр считает, что на поле боя слишком опасно из-за большого количества мин, передает РИА «Новости».

    Бауэр также указал на растущие цены, медленные поставки вооружения и низкую производственную мощность в странах союзницах НАТО. По его словам, в такой ситуации наращивание расходов на оборону в странах НАТО может не принести желаемого усиления безопасности.

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (11)
    17 сентября 2023, 01:59
    Появились сообщения о ракетном ударе по танковому заводу ВСУ в Харькове

    Украинские подпольщики сообщили о ракетных ударах по бронетанковому заводу и железнодорожному узлу в Харькове

    Tекст: Антон Никитин

    По ремонтной зоне бронетанкового завода и сортировочному железнодорожному узлу в Харькове нанесены ракетные удары, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников.

    По словам подпольщика, в субботу в первой половине дня военная инфраструктура города Харьков подверглась ракетной атаке. Он уточнил, что был атакован сортировочный узел железной дороги, а также зафиксированы «прилеты» по ремонтной зоне бронетанкового завода. Лебедев сообщил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Координатор николаевского подполья уточнил, что участники харьковского сопротивления киевскому режиму занимались «фиксацией передвижения украинской техники и результатов «прилетов», передает РИА «Новости».

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    Тем временем украинское издание «Общественное. Новости» сообщает о серии взрывов в Харькове и области. По данным официального ресурса оповещения граждан, воздушная тревога объявлена в Харьковской, а также в Днепропетровской и Полтавской областях, передает ТАСС.

    Напомним, 8 сентября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил возможность окружения Харькова российскими войсками в ходе наступления. В конце августа бывший американский военный разведчик Скотт Риттер предсказал сдачу Харькова украинскими войсками без боя и спешное отступление на другой берег Днепра.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2023, 18:12
    Роспотребнадзор разъяснил основания для введения масочного режима в России

    Роспотребнадзор: Масочный режим в России введут только при наличии серьезных оснований

    Роспотребнадзор разъяснил основания для введения масочного режима в России
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Вводить в России масочный режим не планируется, если не будет серьезных оснований, но учреждения могут ввести локальные ограничения, заявили в Роспотребнадзоре.

    В ведомстве уточнили, что в России могут ввести ограничительные меры, но пока причин для этого нет. В Роспотребнадзоре напомнили, что не стоит забывать об использовании антисептиков для рук для личной профилактики, которая существенно снижает риск сезонных заболеваний, передает РИА «Новости».

    Ранее в Доме правительства России временно ввели масочный режим из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

    Коментарии (12)
    17 сентября 2023, 05:32
    Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Раменском районе Подмосковья

    Мэр Москвы Собянин: Пытавшийся атаковать столицу беспилотник сбит в Раменском районе Московской области

    Tекст: Антон Никитин

    Силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит пытавшийся осуществить атаку на столицу беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву. Он уточнил, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.

    Ранее российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.

    Коментарии (8)
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      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

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