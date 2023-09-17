Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.4 комментария
Российские спасатели начали работать в ливийском городе Дерна
Спасатели МЧС России начали работы в пострадавшем от наводнении ливийском городе Дерна
Спасатели МЧС России приступили к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ в городе Дерна в Ливии, который пострадал от наводнения, сообщили в пресс-службе ведомства.
По сообщению пресс-службы, в Дерне для развернуты аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» и автономный полевой лагерь, 50 спасателей Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России приступили к поисковым и аварийно-спасательным работам в наиболее пострадавших районах города, передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что специалисты оснащены всем необходимым оборудованием, сотрудникам МЧС России предстоит обследовать наиболее сложные участки, включая подвалы разрушенных зданий. Такжероссийские спасатели осуществляют руководство местными поисковыми группами.
Также бортами МЧС России в Ливию доставлено 30 тонн груза гуманитарной помощи, в которую вошли палатки, одеяла, аварийно-спасательные комплекты, осветительные комплексы и передвижные электростанции.
Ранее стало известно, что Россия решила направить самолеты с помощью пострадавшим районам Ливии. Напомним, 10 сентября на северо-восток Ливии обрушился циклон «Даниэль». Число жертв стихии в Ливии превысило 11 тыс. человек, еще около 20 тыс. пропали без вести, около 40 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.