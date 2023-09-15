Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.2 комментария
Россия решила направить самолеты с помощью пострадавшим районам Ливии
Посол: Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим районам Ливии
Россия направит несколько самолетов в пострадавшием от наводнения районы северо-востока Ливии, сообщил посол в этой стране Айдар Аганин.
По его словам, в соответствии с поручением президента Владимира Путина Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим районам северо-востока Ливии, передает РИА «Новости». Аганин добавил, что после тщательной подготовительной работы практическая фаза операции начинается 15 сентября. Помощь будет включать в себя как группы спасателей и медиков, так и необходимое оборудование, одеяла, палатки и др.
По словам дипломата, ливийская сторона оказывает полное содействие.
Ранее в ливийском обществе Красного Полумесяца сообщили, что количество погибших из-за наводнений и ливней в Ливии превысило 11 тыс. человек.