Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.5 комментариев
Россия отправила спасателей в Ливию для ликвидации последствий наводнения
Спасатели МЧС России вылетели в Ливию для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения
Спасатели МЧС России вылетели в Ливию для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина направил в Ливию 50 спасателей Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России для оказания помощи в ликвидации последствий сильнейшего наводнения.
В ведомстве отметили, что вылетевшие в Ливию специалисты МЧС России оснащены аварийно-спасательными инструментами для проведения поисково-спасательных работ, плавсредствами, а также водолазным оборудованием.
Еще один борт ведомства доставил в Ливию аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России для оказания помощи населению, пострадавшему в результате наводнения. В ведомстве уточнили, что госпиталь состоит из нескольких модулей, которые разворачиваются с момента выгрузки из самолета за 40 минут, в его составе операционно-перевязочный и терапевтический блоки, в том числе для интенсивной терапии. Как сообщается, квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим будут оказывать порядка 35 специалистов, врачи госпиталя могут провести прием до 100 пациентов в сутки.
Кроме того, отдельный борт МЧС России доставил в пострадавшую от наводнения Ливию гуманитарную помощь.
Накануне стало известно, что Россия решила направить самолеты с помощью пострадавшим районам Ливии. Напомним, 10 сентября на северо-восток Ливии обрушился циклон «Даниэль». Число жертв стихии в Ливии превысило 11 тыс. человек, еще около 20 тыс. пропали без вести, около 40 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.