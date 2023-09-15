Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.0 комментариев
Организаторы показали инсталляции на ВДНХ в преддверии выставки-форума «Россия»
До открытия Международной выставки-форума «Россия» осталось 50 дней. Организаторы показали, как будут выглядеть малые архитектурные формы на территории, прилегающей к Павильону 75 на ВДНХ, где пройдет выставка.
На территории парка установят светящиеся арки и объемные разноцветные фигуры матрешек.
«Выставка проводится в целях демонстрации важнейших достижений нашей страны в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, а также положительного опыта развития регионов страны», – отметила представитель МИД Мария Захарова в Telegram.
Участниками выставки станут все 89 субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупные компании и делегации зарубежных государств. На весь период проведения выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выставка станет площадкой крупнейших мероприятий страны.
Российское общество «Знание» проведет просветительский марафон «Знание.Первые». В Дни регионов каждый субъект Российской Федерации презентует свои достижения в различных сферах, отметила Захарова.
С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ в Москве пройдет Международная выставка-форум «Россия», которая проводится в соответствии с указом президента Владимира Путина.