Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.0 комментариев
В Думе сообщили о планах рассмотреть штрафы за пропаганду жестокости к животным
В Думу может быть внесен проект поправок в КоАП, вводящих штраф за пропаганду жестокости к животным, сообщили в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Проект, вводящий штраф до 100 тыс. рублей за пропаганду жестокого обращения к животным, может быть внесен в Думу и рассмотрен в первом чтении осенью, сказал первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает ТАСС.
Документ предлагает дополнить КоАП России статьей «Пропаганда жестокого обращения с животными», предусматривающей наказание для граждан в виде штрафа до 10 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или административного ареста на срок до 15 суток. Для должностных лиц предлагается ввести наказание в виде штрафа до 15 тыс. рублей, для юридических – до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Также в проекте предлагается ввести штрафы до 100 тыс. рублей за производство, показ и распространение фото- и видеоматериалов, печатной и аудиовизуальной продукции, пропагандирующей жестокое обращение с животными, с конфискацией предмета административного правонарушения.
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