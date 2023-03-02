Полицейские забрали кота у уральского живодера-стримера

МВД: Кот, над которым издевался его хозяин-блогер в Свердловской области, изъят

Кот, над которым издевался его хозяин-блогер в Свердловской области, изъят и передан зоозащитникам, сообщил начальник регионального главка МВД Валерий Горелых.

В среду в соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что полуголый блогер из Режа мучает кота ради просмотров, передает РИА «Новости».

На видео уральский ютубер издевается над рыжим питомцем, называя это зарядкой – то швыряет животное схватив за шкуру, то заставляется делать кота жим стоя, а еще обматывает ему скотчем лапы.

По словам Горелых, сотрудники полиции города Реж проводят проверку и устанавливают наличие в роликах признаков жестокого обращения с животным, до получения итогов расследования кота отдали зоозащитникам.

После огласки в СМИ блогер удалил все ролики с котом, а в сети мужчину завалили угрозами. По информации местных СМИ, ютубер пообещал даже задушить питомца, если публикации о нем не удалят, у животного якобы уже сломано правое ухо.

Как заявила волонтер благотворительного фонда «ЗООзащита» Надежда Пасечная, о точном состоянии кота будет известно, когда его привезут в ветеринарную клинику Екатеринбурга и его осмотрит врач.

Напомним, в 2018 году Алену Савченко и Алину Орлову из Хабаровска, публиковавшим в Сети фотографии издевательств над животными и их убийств, отправили в колонию.