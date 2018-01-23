«Хабаровских живодерок» отправили в колонию

Алену Савченко и Алину Орлову, осужденных за жестокие убийства животных, отправили в колонию, сообщил пресс-секретарь хабаровского УФСИН Дмитрий Баданин.

До этого Савченко и Орлова находились в СИЗО в Хабаровске, передает РИА «Новости».