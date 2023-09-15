Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Песков отказался комментировать расследование крушения самолета Пригожина
Кремль не считает, что расследование крушения самолета Евгения Пригожина идет медленно, но пока не комментирует эту тему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал крушение самолета Пригожина непростым происшествием, поэтому расследование тоже непростое. По его словам, Кремль не считает, что следствие продвигается медленно, идет работа, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно, передает ТАСС.
Напомним, в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. Также Песков заявил, что международного расследования крушения самолета Пригожина не будет.