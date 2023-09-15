Путин опроверг публикации о возможном появлении добровольцев из КНДР в СВО

Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
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Глава администрации премьера Венгрии Гуйяш приветствовал заявление Путина о вводе советских войск в Будапешт
Гуйяш назвал заявление Путина «продолжением правильной практики», начавшейся в 1992 году, когда «президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт», передает РИА «Новости».
Напомним, в рамках обсуждения решения СССР ввести войска в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году Путин заявил, что в России «давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной». По его словам, такие шаги СССР «вели только к напряжению отношений». Сейчас, как заявил Путин, Запад допускает ту же ошибку, игнорируя интересы других народов.
Посол Антонов осудил попытки США представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире
Антонов заявил, что Россия может сама «решать, с кем взаимодействовать», а заявления США «вызывают не только недоумение, но и отторжение». Он задался вопросом, как в таком случае следует относиться к «сколачиванию» американцами «военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств», сообщается в Telegram посольства.
Посол подчеркнул, что США «не гнушаются нарушать свои обязательства». «Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», – заявил он, отметив, что «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет».
Антонов указал, что США считают допустимым снабжать Украину вооружениями, а ВТС России с другими странами рассматривают как «незаконное». Он подчеркнул, что российским партнерам угрожают санкциями.
«Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», – заявил посол.
Он призвал США «выбросить на свалку свою санкционную дубинку». Посол считает, что Вашингтону нужно постараться «выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности», поскольку удержать «так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится».
Напомним, высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений двух стран
Ким Чен Ын, по данным ЦТАК, выступил с таким заявлением по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские представители, в том числе глава Минприроды России Александр Козлов. Северокорейский лидер подчеркнул, что его визит свидетельствует о серьезной позиции правительства и партии КНДР, передает ТАСС.
В публикации ЦТАК говорится, что визит Ким Чен Ына призван «поднять дружественные отношения на новую высоту».
Ранее СМИ опубликовали встречу Ким Чен Ына в Приморском крае. Северокорейский лидер на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.
Лидер КНДР внесен в базу сайта «Миротворец» как враг народа Украины
На сайте указывается, что северокорейского лидера подозревают в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество России, передает ТАСС.
На «Миротворце» (заблокирован в России) указали личные данные Ким Чен Ына, а также то, что он находится под санкциями.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной.
Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.
Политолог Ткаченко: Встреча лидеров России и КНДР – сигнал к началу всестороннего сотрудничества между двумя странами
«Для Северной Кореи крайне выгодно сейчас быть на стороне России. Если раньше Москве приходилось поддерживать санкции против Пхеньяна, то с началом СВО это потеряло всякий смысл», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Судя по всему, теперь сотрудничество с КНДР будет вестись сразу по нескольким направлениям. Первое – дипломатическое. Северная Корея будет поддерживать нашу позицию на международном уровне, а мы, соответственно, помогать им. Вторая сфера – военная. Пхеньян является крупнейшим производителем вооружений», – отмечает он.
«Страны начнут налаживать и экономические связи. Например, мы можем обеспечить поставки продовольствия для КНДР. Этот вопрос сейчас очень важен. Также Москва может дать возможность северокорейским рабочим трудиться на Дальнем Востоке. Кроме того, Россия, вероятно, будет содействовать космической программе нашего соседа. Это четвертая сфера. Неслучайно встреча прошла на космодроме Восточный», – подчеркнул собеседник.
«Немаловажно и то, что Россия поддержала нарратив КНДР об идеологической составляющей конфликта с западными странами. Для Москвы такая риторика не свойственна. Мы чаще говорим о наших стратегических интересах. Однако такой дипломатический жест несомненно оценят в КНДР», – акцентировал эксперт.
«В целом встреча Путина и Ким Чен Ына прошла успешно. Стороны явно выражали заинтересованность в совместной работе и поддержали друг друга. Кроме того, этот визит на Западе уже вызвал реальные опасения о перспективах сближения государств, что также является многозначительным показателем», – резюмировал Ткаченко.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на «священную» борьбу с «гегемонистическими силами», чтобы защитить свой суверенитет и безопасность. Также он выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.
Также глава КНДР на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным сказал, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии. Он добавил, что готов выстраивать с Москвой стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость. Кроме того, Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России, а также за развитие дружбы между нашими странами.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Москва продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Пхеньяном, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания.
Напомним, в среду на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Диалог состоялся как в узком, так и в расширенном формате, тот же порядок был соблюден при встрече глав государств в 2019 году.
В российскую делегацию на переговорах с КНДР вошли вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер – министр промышленности Денис Мантуров, а также глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранспорта Виталий Савельев.
Также среди участников были отмечены глава Минприроды Александр Козлов, который также возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию РФ и КНДР, и заместитель руководителя администрации – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Евросоюз пригрозил КНДР «ответными мерами» в случае военной помощи России
По его словам, любая помощь России со стороны Северной Кореи повлечет за собой последствия, Евросоюз примет соответствующие меры, передает ТАСС.
Ранее высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.
Путин: Лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике
«Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», – сказал Путин, отметив, что делегации КНДР покажут новые объекты, передает ТАСС.
Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть», – сказал Путин. Он также напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли.
Вместе с северокорейским лидером Путин осмотрел монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара». Экскурсию для лидеров провели вице-премьер – постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.
Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.
Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.
Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.
Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в мире
Политики в беседе с глазу на глаз обменялись мнениями о ситуации в мире и регионе, сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что северокорейский лидер дал пояснения, это было «весьма интересно» для его собеседника.
Также Ким Чен Ын поинтересовался возможностями российской медицины, сотрудничество в этой области представляет большой интерес для обеих сторон, как и сотрудничество в сфере образования и в гуманитарной сфере.
Глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.
По его словам, взаимоотношения двух суверенных государств не должны быть предметом беспокойства третьих стран, Москва и Пхеньян будут развивать отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие двух стран происходит на благо их народов, а не против третьих стран.
При этом Песков добавил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет продолжаться в чувствительных сферах, включая военную.
Напомним, Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами».
Дмитрий Песков рассказал о подарках Владимира Путина Ким Чен Ыну
Песков уточнил, что перчатка, подаренная лидеру КНДР, несколько раз была в космосе. По его словам, главы государств подарили друг другу карабины, сувенир Ким Чен Ына сделан северокорейскими мастерами, передает ТАСС.
Ранее северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына».
Козлов встретил Ким Чен Ына на железнодорожной станции Хасан в Приморье, сообщили в министерстве, передает ТАСС.
Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.
В Кремле указывали, что президент России Владимир Путин обсудит с северокорейским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на священную борьбу за защиту своего суверенитета
По словам Ким Чен Ына, Россия ведет борьбу с гегемонистическими силами, оберегая свой суверенитет и безопасность, передает ТАСС.
Также северокорейский лидер выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут вместе в борьбе с империализмом.
«Надеемся, мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства», – подчеркнул он, выразив благодарность Путину за приглашение посетить Россию.
Напомним, переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.
Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре
На вокзале Ким Чен Ына встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Во встрече участвовали коллектив «Творческое объединение «Дружба» с хлебом и солью и ученики инженерной школы с небольшими флагами КНДР, передает ТАСС.
После торжественной встречи Ким Чен Ын отправился на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, где выпускают современную боевую авиационную технику (в частности, истребители Су-35, Су-57).
Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом и провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.
«Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан», – сказал Ким Чен Ын в ходе обеда на космодроме Восточный.
Северокорейский лидер выразил уверенность, что его визит в Россию послужит стимулом к формированию нерушимого стратегического сотрудничества РФ и КНДР. Кроме того, он заявил о готовности защищать международную справедливость в сотрудничестве с Россией.
Путин в свою очередь поднял тост в честь Ким Чен Ына и укрепление связей двух государств, передает ТАСС.
«Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих», – сказал Путин.
На обеде в честь Ким Чен Ына подавали сибирские и дальневосточные деликатесы, в том числе пельмени с камчатским крабом.
Также в меню был салат из утки с сезонными фруктами – инжиром и нектарином. Затем на стол подали пельмени с камчатским крабом и уху из белого амура.
На горячее по традиции подавали два блюда на выбор – осетрину с грибами и картофелем или антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.
Из напитков лидеру КНДР были предложены российские вина: белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2021 года и красное «Усадьба Дивноморское. Западный склон» урожая 2020 года.
Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.
«Наш нынешний визит проходит в период, когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакционизмом, между справедливостью и несправедливостью, а процесс [построения] многополярного мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил», – отметил Ким Чен Ын.
Он добавил, что готов выстраивать с Россией стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость.
«Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и (одержат победу в борьбе) за создание стабильной обстановки для развития», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Ким Чен Ына, он обсудил с Путиным во время переговоров ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.
Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.
В ходе официального обеда северокорейский лидер поднял тост за победу России.