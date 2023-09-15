Путин заявил о широком применении украинцами на поле боя кассетных боеприпасов

ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

Украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле

Tекст: Александра Юдина

Обнаружен телефон с видеозаписью, как боевики ВСУ заставляют российских военнопленных идти «на мины», передает РИА «Новости».

«Если дойдешь, свободен», – говорят украинские военнослужащие, взяв на прицел из автоматов безоружных людей в форме российской армии.





Издевательства сопровождались комментариями боевиков ВСУ «вот пошли освободители», «хорошо идут».

Также на кадрах видно, как одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону.

В конце видео в направлении движения одного из пленных прогремел взрыв.

Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.