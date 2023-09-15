МИД Китая не стал комментировать слухи об «исчезновении» министра обороны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать «отсутствие Ли Шанфу на встрече с представителями Вьетнама» и ответить на вопрос, находится ли министр обороны под следствием, она заявила, что не ознакомлена с соответствующей ситуацией, передает РИА «Новости».

Ранее ряд западных СМИ начал спекулировать на теме «исчезновения» министра обороны КНР Ли Шанфу. Reuters со ссылкой на неназванные осведомленные источники, в частности, сообщило, что Ли Шанфу не появлялся на публике более двух недель, а на прошлой неделе пропустил запланированную встречу с представителями Вьетнама.

По состоянию на 15.10 местного времени (10.10 по Москве) 15 сентября на официальном сайте китайского правительства указано, что «в настоящее время» Ли Шанфу является министром обороны, членом Госсовета КНР, министром обороны, членом Центрального военного совета КНР, а также членом ЦК КПК 20-го созыва.

Напомним, в начале июля министр обороны КНР Ли Шанфу в ходе встречи с главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым выразил надежду на углубление и укрепление сотрудничества между вооруженными силами России и Китая.