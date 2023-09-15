Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
МИД Китая не стал комментировать слухи об «исчезновении» министра обороны
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала комментировать слухи о якобы «исчезновении» китайского министра обороны Ли Шанфу.
Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать «отсутствие Ли Шанфу на встрече с представителями Вьетнама» и ответить на вопрос, находится ли министр обороны под следствием, она заявила, что не ознакомлена с соответствующей ситуацией, передает РИА «Новости».
Ранее ряд западных СМИ начал спекулировать на теме «исчезновения» министра обороны КНР Ли Шанфу. Reuters со ссылкой на неназванные осведомленные источники, в частности, сообщило, что Ли Шанфу не появлялся на публике более двух недель, а на прошлой неделе пропустил запланированную встречу с представителями Вьетнама.
По состоянию на 15.10 местного времени (10.10 по Москве) 15 сентября на официальном сайте китайского правительства указано, что «в настоящее время» Ли Шанфу является министром обороны, членом Госсовета КНР, министром обороны, членом Центрального военного совета КНР, а также членом ЦК КПК 20-го созыва.
Напомним, в начале июля министр обороны КНР Ли Шанфу в ходе встречи с главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым выразил надежду на углубление и укрепление сотрудничества между вооруженными силами России и Китая.