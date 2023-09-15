Ростех и «Алмаз-Антей» создали систему управления полетами беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, Ростех в кооперации с концерном «Алмаз-Антей» и компанией «Флай дрон» при участии «Азимута» создал автоматизированную систему, которая может решить вопросы управления полетами беспилотников, противодействия атакам дронов и обеспечения безопасного неба в регионах. В ее состав интегрированы решения для управления полетами БПЛА, средства радиолокации, РЭБ и ПВО, передает ТАСС.

В госкорпорации уточнили, что разработка в первую очередь актуальна для крупных городов, таких как Москва и Петербург, но в перспективе она может быть масштабирована на все регионы страны.

В пресс-службе добавили, что возможность запуска ервисов была доведена до Минтранса летом, позднее прошли обсуждения предложения с госкорпорацией по организации воздушного движения в России. Официальные органы в целом положительно отреагировали на инициативу Ростеха. Сейчас госкорпорация ожидает позиций Минтранса и Росавиации.

Ранее компании «Азимут» и «Инфоком-Авиа» Ростеха создали оборудование и внедрили сервис цифровой связи «борт – земля» для российских авиакомпаний.