Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».7 комментариев
Ростех создал отечественную систему связи «борт – земля»
Ростех создал отечественную систему связи «борт – земля» для авиакомпаний России
Компании «Азимут» и «Инфоком-Авиа» Ростеха создали оборудование и внедрили сервис цифровой связи «борт – земля» для российских авиакомпаний, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.
Как сообщил гендиректор АО «Инфоком-Авиа» Виктор Соломенцев, наземные станции цифровой связи отечественной разработки уже размещены в нескольких аэропортах, в том числе в Шереметьево, обработка данных производится в российском процессинговом центре, который подключен к производственным системам авиакомпаний «Аэрофлот» и S7, в процессе подключения – авиакомпании «Россия», Red Wings, до конца текущего года станции будут установлены в десяти аэропортах страны», передает ТАСС.
В госкорпорации добавили, что всего планируется установить 105 наземных станций, что позволит предоставить сервис по всей стране.
В Ростехе пояснили, что до марта 2022 года сервис цифровой связи «борт – земля» (ACARS) для российских и иностранных авиакомпаний в России предоставляли иностранные провайдеры SITA (Швейцария) и ARINC (США), а с 29 марта 2022 года сервисы цифровой связи стали недоступны в связи с введенными США и Евросоюзом санкциями.
Импортозамещенное оборудование обеспечивает передачу всей телеметрии с борта самолета в центр управления авиакомпании, обмен экипажей и оперативных служб метеорологической и плановой информацией, необходимыми инструкциями, в том числе в критических ситуациях.
Ранее Ростех импортозаместил аудиогарнитуры для гражданской авиации.