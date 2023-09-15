Депутат из Германии предложил отменить санкций против России из-за роста банкротств по всей стране

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, все больше и больше подсвечиваются чудовищные последствия экономической войны демократической коалиции «Светофор» от правительства против Москвы, в Германии тем временем увеличивается число неплатежеспособных предприятий, передает ТАСС.

Дагделен указала, что рост издержек и спад спроса привели к банкротству огромное число крупных компаний в стране и эта тенденция продолжается.

В частности, известный баварский производитель игрушек Haba заявил о масштабной реструктуризации за все 85 лет существования – компания вынуждена сократить каждого третьего сотрудника.

Более того, депутат рассказала, что более 14 тыс. ресторанов, пабов и кафе ожидают такого конца – таким образом, каждое десятое предприятие оказалось под угрозой банкротства.

При этом политик отметила, что все санкции с целью «подорвать боевой потенциал России», которые предлагала глава МИД Германии Анналена Бербок, оказались нулевыми.

Так, экономическое производство в России продолжает расти, а доходы от продажи нефти остаются высокими.

В заключение Дагделен отметила, что антироссийские санкции стали для Москвы «реальным стимулом», приведя в пример тот факт, что до начала спецоперации Россия могла производить 100 танков в год, а сейчас может создать 200.

«Руководство ФРГ может прекратить саморазрушительные санкции, которые не бьют по России и не помогают Украине, но возвращаются бумерангом и разоряют граждан и компании в Германии», – резюмировала политик.

В конце августа тревогу из-за приводящего к банкротству противостояния с Россией забили в Эстонии.