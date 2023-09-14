Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.0 комментариев
Въезжающие в Россию машины предложили дезинфицировать на границе
В России предложили проект о дезинфекции на границе машин из стран, где есть заразные животные
Правительство России внесло в Госдуму проект с предложением проводить дезинфекцию въезжающих автомобилей через границу России, если в иностранном государстве выявлены заразные болезни животных.
Сейчас в законе «О ветеринарии» не запланировано проведение мероприятий по дезинфекции автомобилей, следующих из стран, где выявлены вспышки заболеваний, передает ТАСС. В приграничных зонах сейчас проводят лишь мероприятия по предупреждению заноса заразных болезней, но положения о проведении дезинфекции в законе нет.
Согласно документу, если от международных организаций или ведомств поступит информация о возникновении в соседних странах заболеваний животных, то Россельхознадзор будет обязан организовать в пунктах пропуска обработку въезжающих автомобилей.
Закон в случае принятия вступает в силу с 1 января 2025 года.