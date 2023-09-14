Эксперты: Запад от «культуры отмены» России перешел к репрессиям в отношении русских

В Общественной считают, что все страны БРИКС столкнутся с «культурой отмены»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В последних мировых событиях мы видим формирование устойчивого отношения к гражданам России как к людям второго сорта. Речь идет об их лишении не только базовых человеческих прав, но и, например, личного имущества, причем без каких-либо правовых оснований. Фактически, мне кажется, мы наблюдаем повторение самых репрессивных практик XX века», – пояснил Александр Асафов, автор доклада, первый зампредседателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

«Совершенно очевидно, что санкционная политика, заявленная как давление на Россию, уже давно переформатировалась в давление на простых граждан вне зависимости от их степени участия в делах государства и личного отношения к каким-либо событиям. Давление имеет абсолютно тотальный характер. Все попытки изобрести новую искусственную идентичность «хорошего русского» на Западе провалились», – констатировал он.

«Основная идея Запада, безусловно, связана с попыткой стирания нашего суверенитета. И, конечно, в рамках этой идеи уничтожение культурных, исторических, общественных и иных свидетельств самобытности России как цивилизации имеет значительно большую значимость для наших геополитических оппонентов, нежели построение каких-то альтернативных «Россий» из когорты релокантов, иногентов и прочих», – заметил спикер.

«Я уверен, что на России эта история не началась и не заканчивается. Культура отмены признана эффективным инструментом будет применяться на любых основаниях. Все участники союзов, аналогичных БРИКС, столкнутся в ближайшее время с проявлениями подобного культурного геноцида, который они маскируют в термин «культура отмены», – спрогнозировал аналитик.

«Основной тезис моего исследования: современная русофобия на Западе и в его странах-сателлитах является проявлением тоталитарных тенденций в развитии западной цивилизации. Они могут сколько угодно скрывать их под видом необходимого демократического инструментария, но даже сами западные исследователи доказывают, что это именно тоталитарные репрессивные практики», – подчеркнул политолог.

«Мы переведем этот доклад на все официальные языки ООН и разошлем его по всем международным организациям и НПО, занимающимся этой проблематикой. Максимально распространим, как и материалы сегодняшней конференции», – сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

«Хочу заметить: то, о чем мы сейчас говорим, это не отмена культуры, это антикультура. Это желание стереть весь цивилизационный опыт человечества, заменив его тотальным хаосом. Потому что из хаоса легко лепить свои заготовки. Яркий пример этой тенденции – чудище Сара Эштон-Чирилло, которое является представителем Сил территориальной обороны Украины. Это гендерное нечто призвало убивать российских журналистов», – указала Захарова.

Напомним, в четверг в Общественной палате РФ прошла международная конференция по обсуждению доклада: «Современная русофобия: «культура отмены» как тоталитарный культ». Спикерами дискуссии выступили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, депутат Госдумы Мария Бутина, посол Боливии в РФ Мария Луиса Рамос Урсагасте и другие.

Из доклада следует, что русофобия в XXI веке состоялась как комплексное явление, имеющее социально-психологическое, культурное и политическое измерения. По ряду параметров «культура отмены» в отношении России и русских может быть соотнесена с репрессивными практиками нацизма в отношении еврейского народа в первый период нацистской диктатуры.

Концептуальная основа происходящих событий формируется на базе технологий власти в обществе постмодерна, где репрессивный аппарат имеет, в соответствии с идеями Мишеля Фуко, рассредоточенную структуру, а развитые информационные технологии позволяют наиболее полно и быстро изолировать подлежащие «отмене» явления, обеспечив эффективный контроль над ходом и результатами «отмены».

Подчеркнутая иррациональность русофобии в ряде случаев придает ей черты архаичного социального ритуала, при котором любое взаимодействие с Россией и русскими носит характер «токсичности», которая соотносима с представлениями о нарушениях табу и ритуальной нечистоте в архаических культурах.

Жертвами русофобии становятся сегодня не только русские, но и представители многих других национальностей, говорящие на русском языке, ощущающими свою сопричастность с ценностями русской культуры. В силу этого русофобия представляет угрозу как для русского народа, так и для российских граждан.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как недавний саммит БРИКС в очередной раз показал невозможность геополитической «отмены» России.