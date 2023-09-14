Пашинян: Гуманитарный груз из России не может исправить ситуацию в Карабахе

Эксперт объяснил опасность поломки у севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

Заслуженный пилот Смирнов: Новое чудо на пшеничном поле было бы невозможно без профессионализма пилотов

Tекст: Илья Абрамов

«Отказ гидросистемы – очень опасная поломка. Элемент отвечает за торможение самолета. Соответственно, при неисправности увеличивается длина пути остановки. На обычной полосе это привело бы к выезду машины за пределы ВПП. Вероятно, поэтому было принято решение лететь в Новосибирск, там полосы длиннее», – сказал Олег Смирнов, заслуженный летчик СССР, президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации».

«Вынужденная посадка в поле в свою очередь также несет за собой высокие риски. На местности может оказаться препятствие, например камень или бревно. Экипаж большого лайнера не может этого увидеть глазами из кабины», – акцентирует собеседник.

«Нынешняя посадка – это настоящее чудо в поле. И оно не первое за последние годы. Ранее похожий случай произошел на кукурузной плантации в Подмосковье. Однако счастливый финал происшествий был бы невозможен без высокого уровня профессионализма наших летчиков», – подчеркивает эксперт.

«Надо понимать, что пилоты были вынуждены принимать важнейшие решения на огромной высоте. Летчики не могут остановиться, чтобы подумать. Правильный выбор должен быть совершен за несколько секунд. Способны на это только мастера своего дела», – отмечает он.

«Отдельно следует сказать и о профессионализме других членов экипажа. Бортпроводники смогли сохранить жизнь и здоровье всем пассажирам самолета. Кроме того, члены команды грамотно выпустили аварийные трапы, что позволило безопасно покинуть лайнер и избежать паники на борту», – резюмировал Смирнов.

Ранее пассажирский самолет, следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в районе села Убинского Новосибирской области. Отмечается, что на борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.

По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил губернатор региона Андрей Травников. Пассажиров эвакуировали, горения не зафиксировано. В свою очередь глава Убинского района Олег Конюк сообщил ТАСС, что фюзеляж самолета, который совершил экстренную посадку, не разрушен. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно по четырем трапам, отметил он, подтвердив, что пострадавших нет.

Пассажиров самолета, как сообщали в Росавиации, разместили в ближайшем населенном пункте. Изначально сообщалось, что за медицинской помощью обратился один пассажир – у него поднялось давление. Однако позднее число нуждающихся в помощи возросло до пяти, уточнила пресс-служба Минздрава региона.

Согласно сообщению ведомства, после осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген, еще двум оказали медпомощь на месте. Летевшие этим рейсом дети не пострадали.







СМИ также опубликовали запись разговора пилотов, которые сумели посадить Airbus «Уральских авиалиний» в пшеничном поле.

«Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.

«Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.

Как сообщил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, у лайнера отказала одна из гидросистем, командир судна решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске из-за того, что там полоса – 3 км, в результате был увеличен расход топлива. Летчики осознали, что топлива, возможно, не хватит для посадки, и было принято решение садиться на площадку, подобранную с воздуха, на поле с выпущенным шасси.

Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области. Экипаж будет временно отстранен от полетов до конца расследования.



Саму машину уже решили отправить в Новосибирск для ремонта. Как пояснил глава Омской области Виталий Хоценко, это связано с наличием специальной ремонтной базы для этого типа воздушных судов в этом регионе, однако это предварительные данные.

Напомним, 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Посадка прошла удачно. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Все они были эвакуированы. СМИ назвали произошедшее «чудом на кукурузном поле».