Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына»

Tекст: Вера Басилая

В КНДР отметили, что традиционные отношения дружбы между двумя странами поднимаются и развиваются на более высоком уровне, а товарищеские отношения и стратегические отношения непобедимы на вечные времена, передает северокорейское агентство ЦТАК.

В СМИ также отметили теплую атмосферу на космодроме Восточный, а также «чувство наивысшего уважения» во время встречи Ким Чен Ына почетным караулом Сухопутных войск, ВМФ и ВВС ВС России.

Особенно в СМИ подчеркнули радостную и теплую встречу Путина и Ким Чен Ына, во время которой президент России горячо приветствовал северокорейского лидера, который «снова наносит визит в России в знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период». В свою очередь товарищ Ким Чен Ын поблагодарил президента Путина за теплое приглашение и встречу, несмотря на занятость руководства делами государства, отметив, что рад тому, что данная встреча проводится в весьма особой обстановке.

В СМИ КНДР также сообщили, что Ким Чен Ын искренне пожелал, чтобы блестяще наследовались благородный дух и традиции сильной России, открывшей путь к космосу, и поблагодарил Путина за личную организацию посещения важного космодрома.

На память о посещении космодрома Восточный лидер КНДР оставил знаменательную запись в книге почетных гостей: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет. Ким Чен Ын. 13 сентября 2023 года».

Газета ВЗГЛЯД писала, что означает для России интенсификация взаимодействия с КНДР.