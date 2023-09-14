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    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    5 комментариев
    Борис Грызлов Борис Грызлов Белоруссия укрепляет связь с Дальним Востоком

    Пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Калининграда до Владивостока, и это не фигура речи. За последние годы интенсивность и глубина межрегионального сотрудничества вышли на принципиально новый уровень.

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    14 сентября 2023, 11:12

    Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына»

    Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына»
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР товарищ Ким Чен Ын провели историческую встречу, она стала эпохальным моментом, установившим новую веху на пути развития корейско-российских отношений, сообщили северокорейские СМИ.

    В КНДР отметили, что традиционные отношения дружбы между двумя странами поднимаются и развиваются на более высоком уровне, а товарищеские отношения и стратегические отношения непобедимы на вечные времена, передает северокорейское агентство ЦТАК.

    В СМИ также отметили теплую атмосферу на космодроме Восточный, а также «чувство наивысшего уважения» во время встречи Ким Чен Ына почетным караулом Сухопутных войск, ВМФ и ВВС ВС России.

    Особенно в СМИ подчеркнули радостную и теплую встречу Путина и Ким Чен Ына, во время которой президент России горячо приветствовал северокорейского лидера, который «снова наносит визит в России в знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период». В свою очередь товарищ Ким Чен Ын поблагодарил президента Путина за теплое приглашение и встречу, несмотря на занятость руководства делами государства, отметив, что рад тому, что данная встреча проводится в весьма особой обстановке.

    В СМИ КНДР также сообщили, что Ким Чен Ын искренне пожелал, чтобы блестяще наследовались благородный дух и традиции сильной России, открывшей путь к космосу, и поблагодарил Путина за личную организацию посещения важного космодрома.

    На память о посещении космодрома Восточный лидер КНДР оставил знаменательную запись в книге почетных гостей: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет. Ким Чен Ын. 13 сентября 2023 года».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что означает для России интенсификация взаимодействия с КНДР.

    14 сентября 2023, 03:23
    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»

    Посол Антонов осудил попытки США представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире

    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя попытки США представить продуктивный диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у США «нет никакого права учить нас как жить».

    Антонов заявил, что Россия может сама «решать, с кем взаимодействовать», а заявления США «вызывают не только недоумение, но и отторжение». Он задался вопросом, как в таком случае следует относиться к «сколачиванию» американцами «военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств», сообщается в Telegram посольства.

    Посол подчеркнул, что США «не гнушаются нарушать свои обязательства». «Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», – заявил он, отметив, что «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет».

    Антонов указал, что США считают допустимым снабжать Украину вооружениями, а ВТС России с другими странами рассматривают как «незаконное». Он подчеркнул, что российским партнерам угрожают санкциями.

    «Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», – заявил посол.

    Он призвал США «выбросить на свалку свою санкционную дубинку». Посол считает, что Вашингтону нужно постараться «выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности», поскольку удержать «так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится».

    Напомним, высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Коментарии (10)
    14 сентября 2023, 04:56
    Венгрия приветствовала оценку Путиным событий 1956 года

    Глава администрации премьера Венгрии Гуйяш приветствовал заявление Путина о вводе советских войск в Будапешт

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина, назвавшего ошибочной политикой ввод советских войск в Венгрию в 1956 году, можно лишь приветствовать, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    Гуйяш назвал заявление Путина «продолжением правильной практики», начавшейся в 1992 году, когда «президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт», передает РИА «Новости».

    Напомним, в рамках обсуждения решения СССР ввести войска в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году Путин заявил, что в России «давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной». По его словам, такие шаги СССР «вели только к напряжению отношений». Сейчас, как заявил Путин, Запад допускает ту же ошибку, игнорируя интересы других народов.


    Коментарии (26)
    13 сентября 2023, 14:50
    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах

    Политолог Ткаченко: Встреча лидеров России и КНДР – сигнал к началу всестороннего сотрудничества между двумя странами

    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Москва и Пхеньян, очевидно, нацелились на усиление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Этим объясняется риторика северокорейского лидера Ким Чен Ына на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России против «гегемонистических сил».

    «Для Северной Кореи крайне выгодно сейчас быть на стороне России. Если раньше Москве приходилось поддерживать санкции против Пхеньяна, то с началом СВО это потеряло всякий смысл», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Судя по всему, теперь сотрудничество с КНДР будет вестись сразу по нескольким направлениям. Первое – дипломатическое. Северная Корея будет поддерживать нашу позицию на международном уровне, а мы, соответственно, помогать им. Вторая сфера – военная. Пхеньян является крупнейшим производителем вооружений», – отмечает он.

    «Страны начнут налаживать и экономические связи. Например, мы можем обеспечить поставки продовольствия для КНДР. Этот вопрос сейчас очень важен. Также Москва может дать возможность северокорейским рабочим трудиться на Дальнем Востоке. Кроме того, Россия, вероятно, будет содействовать космической программе нашего соседа. Это четвертая сфера. Неслучайно встреча прошла на космодроме Восточный», – подчеркнул собеседник.

    «Немаловажно и то, что Россия поддержала нарратив КНДР об идеологической составляющей конфликта с западными странами. Для Москвы такая риторика не свойственна. Мы чаще говорим о наших стратегических интересах. Однако такой дипломатический жест несомненно оценят в КНДР», – акцентировал эксперт.

    «В целом встреча Путина и Ким Чен Ына прошла успешно. Стороны явно выражали заинтересованность в совместной работе и поддержали друг друга. Кроме того, этот визит на Западе уже вызвал реальные опасения о перспективах сближения государств, что также является многозначительным показателем», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на «священную» борьбу с «гегемонистическими силами», чтобы защитить свой суверенитет и безопасность. Также он выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.

    Также глава КНДР на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным сказал, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии. Он добавил, что готов выстраивать с Москвой стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость. Кроме того, Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России, а также за развитие дружбы между нашими странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Москва продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Пхеньяном, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания.

    Напомним, в среду на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Диалог состоялся как в узком, так и в расширенном формате, тот же порядок был соблюден при встрече глав государств в 2019 году.

    В российскую делегацию на переговорах с КНДР вошли вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер – министр промышленности Денис Мантуров, а также глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранспорта Виталий Савельев.

    Также среди участников были отмечены глава Минприроды Александр Козлов, который также возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию РФ и КНДР, и заместитель руководителя администрации – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Коментарии (11)
    13 сентября 2023, 17:48
    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в мире

    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын обсудили обстановку в мире, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Политики в беседе с глазу на глаз обменялись мнениями о ситуации в мире и регионе, сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что северокорейский лидер дал пояснения, это было «весьма интересно» для его собеседника.

    Также Ким Чен Ын поинтересовался возможностями российской медицины, сотрудничество в этой области представляет большой интерес для обеих сторон, как и сотрудничество в сфере образования и в гуманитарной сфере.

    Глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 14:17
    Песков заявил, что Путин и Ким Чен Ын не обсуждали размещение солдат на границе с Украиной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, речь шла о развитии двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Так пресс-секретарь прокомментировал публикации западных СМИ о том, что якобы обсуждалась тема размещения военнослужащих КНДР на границе России и Украины.

    Также Путин и Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали риски ядерной войны, добавил Песков.

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Коментарии (12)
    14 сентября 2023, 02:30
    Корейские агентства сообщили о принятом Путиным приглашении посетить КНДР

    ЦТАК и «Ренхап» сообщили о принятом Путиным приглашении со стороны Ким Чен Ына посетить Северную Корею

    Корейские агентства сообщили о принятом Путиным приглашении посетить КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить КНДР, президент России принял приглашение, сообщают корейские информационные агентства.

    Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство, передает РИА «Новости».

    Госдрадио КНДР «Голос Кореи» сообщило, что «после банкета дорогой товарищ Ким Чен Ын сердечно пригласил президента Путина» посетить Северную Корею «в удобное время», передает ТАСС.

    ЦТАК сообщает, что Ким Чен Ын и Путин обменялись подарками: «Товарищ Путин передал товарищу Ким Чен Ыну подарок по случаю встречи. Товарищ Ким Чен Ын поблагодарил за это и передал свой подарок товарищу Путину».

    ЦТАК заявило, что прием в честь визита Ким Чен Ына прошел «в неформальной и дружественной атмосфере, преисполненной теплым чувством братства». Лидер КНДР заявил о готовности работать над «100-летним планом» развития стабильных отношений между двумя государствами. Как заявил ЦТАК, «историческая встреча и переговоры» стали «эпохальным моментом», который «вдохновляет на справедливую борьбу за свершение дела антиимпериализма и самостоятельности».

    Ким Чен Ын во время посещения вместе с Путиным космодрома Восточный высоко оценил результаты работы космодрома и пожелал России дальнейших успехов в освоении космоса. Лидеры КНДР и России обсудили вопросы противостояния военным угрозам, сообщило агентство. ЦТАК заявило, что отношения дружбы между двумя странами «развиваются на более высоком уровне как непобедимые товарищеские и стратегические отношения благодаря глубокой дружбе и особому братству между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Путиным».

    Напомним, Ким Чен Ын в ходе визита в Россию заявил, что Москва поднялась на «священную» борьбу с «гегемонистическими силами». Он выразил надежду, что две страны всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.

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    13 сентября 2023, 15:55
    Путин сообщил об откровенном обмене мнениями с Ким Чен Ыном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном были продуктивными и откровенными.

    «Начало хорошее, очень продуктивное. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям», – сказал президент в эфире программы «60 минут», передает ТАСС.

    Он добавил, что Москве и Пекину был нанесен большой ущерб из-за ковида, «когда КНДР была фактически закрыта от внешнего мира».

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Это первый визит северокорейского лидера в Россию с 2019 года.

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    13 сентября 2023, 14:54
    Путин: У России и Северной Кореи есть перспективы сотрудничества в ВТС

    Путин: Москва соблюдает санкции ООН против КНДР, но есть перспективы сотрудничества в ВТС

    Tекст: Александра Юдина

    У военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи есть перспективы, несмотря на то, что Москва соблюдает санкции Совбеза ООН, заявил на канале «Россия 1» российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, есть определенные ограничения, и Москва их соблюдает, однако «есть вещи, в которых можно говорить о перспективах», передает ТАСС.

    Кроме того, российский лидер отметил, что у Москвы и Пхеньяна есть много интересных проектов, в том числе транспортных.

    «Если некоторые вещи вспомнить: транспортное сообщение, логистика – имеется в виду и железная, и автомобильная дорога, возобновление работы морского порта, где можно сделать очень хороший логистический треугольник: железная дорога, порт, автомобильная дорога на Китай. Здесь можно в разы увеличить объемы перевозок, что очень важно в целом», – сказал он.

    Путин добавил, что обсудил с Ким Чен Ыном тему развития сельского хозяйства, так как России «есть что предложить».

    «И гуманитарную помощь оказываем стране, но кроме гуманитарной помощи есть возможность просто работать на равных, и здесь перспективы неплохие», – заключил глава государства.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Москва и Пхеньян будут развивать сотрудничество, не подверженное давлению западных стран.

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    13 сентября 2023, 15:36
    Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод

    Президент России Владимир Путин после переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ), расположенный в районе города Свободного в Амурской области.

    Строительство Амурского ГПЗ ведется с октября 2015 года в рамках Восточной газовой программы Газпрома на территории ТОР «Амурская». К реализации проекта было привлечено порядка тысячи поставщиков оборудования и свыше 100 подрядных организаций, говорится в справочных документах к мероприятию. В пиковые моменты на площадке Амурского ГПЗ было задействовано порядка 35 тыс. строителей. Размер основной строительной площадки завода – около 900 га, что сравнимо с площадью 1100 футбольных полей, передает ТАСС.

    Мощность переработки Амурского ГПЗ – 42 млрд кубометров природного газа в год. Проект предусматривает эксплуатацию шести технологических линий мощностью 7 млрд кубометров в год каждая. А также трех установок очистки, сжижения и затаривания сверхчистого гелия мощностью 20 млн кубометров газа в год каждая. На Амурский ГПЗ по газопроводу «Сила Сибири» поступает многокомпонентный газ Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. На заводе происходит разделение сырьевого газа на фракции, которые будут направляться для глубокой переработки и использования в газохимической и других отраслях промышленности.

    После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ ежегодно будет выпускать 38 млрд кубометров метановой фракции, 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции, 60 млн кубометров сверхчистого гелия.

    Весь метан направляется в КНР по договорам долгосрочной поставки. Одним из ключевых продуктов Амурского ГП3 является гелий, очищенный до 99,9999%. По объему его производства Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского ГПЗ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона станет гелиевый хаб, расположенный на территории ТОР «Надеждинская» в Приморском крае поблизости от морских портов.

    Для персонала Амурского ГПЗ в Свободном строится жилой микрорайон Алексеевский на 5 тыс. жителей. Всего будет возведено 42 пятиэтажных дома на 1540 квартир и 36 таунхаусов на 148 квартир. На территории микрорайона разместятся детский сад с крытым бассейном, школа, поликлиника со взрослым и детским отделениями, центр культуры и досуга, универсальный магазин, центр бытового обслуживания, универсальный спортивно-тренировочный комплекс. После выхода на полную мощность на заводе будут работать более 3200 человек.

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    13 сентября 2023, 12:54
    Саммит Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный завершился

    Завершился длившийся более пяти часов саммит Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын завершили общение, которое продлилось в общей сложности больше пяти часов.

    Отмечается, что главы России и Северной Кореи встретились на космодроме Восточный в 7.09 по Москве, в 8.25 начались переговоры с участием делегаций, которые продлились больше часа, а затем саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет, передает ТАСС.

    Как подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговоры двух лидеров ограничатся одним днем и завершатся в среду.

    Глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Путин в честь Ким Чен Ына дал официальный обед, во время которого северокорейский лидер поднял тост за победу России.

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    13 сентября 2023, 17:31
    Путин и Ким Чен Ын обсудили возможную подготовку северокорейского космонавта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили потенциальную подготовку северокорейского космонавта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В ходе визита Ким Чен Ына на космодром Восточный на переговоры с Владимиром Путиным обсуждалась возможность подготовки и запуска в космос северокорейского космонавта, передает ТАСС слова Пескова.

    Ранее в Кремле заявили, что КНДР заинтересована в сотрудничестве с Россией в области авиации и транспорта.

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    13 сентября 2023, 14:15
    В Кремле подтвердили заинтересованность КНДР в сотрудничестве в области авиации

    В Кремле подтвердили заинтересованность КНДР в сотрудничестве с Россией в области авиации и транспорта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    КНДР заинтересована в сотрудничестве с Россией в области авиации и транспорта, переговоры между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным были очень содержательными, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что сам видит главы КНДР в Россию является важным событием, передает РИА «Новости».

    «Они интересуются возможностью сотрудничества в области авиации, транспорта, воссоздания инфраструктуры», – сказал Песков.

    В свою очередь Путин сообщил, что Ким Чен Ын посетит Комсомольск-на-Амуре, где посетит заводы по производству гражданской и бытовой техники.

    Напомним, Ким Чен Ын совершает свой первый визит в Россию с 2019 года. На космодроме Восточный завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе.

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    13 сентября 2023, 14:25
    В Кремле оценили переговоры Путина и Ким Чен Ына

    Представитель Кремля Песков: Переговоры Путина и Ким Чен Ына оказались содержательными

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры российского лидера Владимира Путина и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына были очень содержательны, заявил на Первом канале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры были очень важны, сам факт приезда в Россию Ким Чен Ына был показательным, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Пхеньян интересуется возможностями сотрудничества с Россией в области авиации, транспорта и инфраструктуры.

    Также представитель Кремля указал, что Москва настроена активизировать сотрудничество с Северной Кореей по всем направлениям.

    «Северокорейцы серьезно заинтересованы в том, чтобы реанимировать сотрудничество. Мы серьезно «притормозились» в связи с ковидными ограничениями, которые действовали в КНДР. Сейчас ограничения постепенно снимаются, будем активизироваться по всем направлениям», – подчеркнул Песков.

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. В Кремле подтвердили заинтересованность КНДР в сотрудничестве в области авиации.

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    13 сентября 2023, 14:29
    Лавров заявил о планах России и КНДР развивать сотрудничество

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва и Пхеньян будут развивать сотрудничество, не подверженное давлению западных стран, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

    Он рассказал, что страны договорились развивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях, оно не будет подвержено незаконному давлению Запада, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сообщил, что главы РФ и КНДР не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной.

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

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    13 сентября 2023, 20:41
    Глава Приамурья Орлов доложил Путину о росте валового регионального продукта

    Президент Владимир Путин, заканчивая поездку в Дальневосточный федеральный округ, провел встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.

    Глава государства встретился с ним в среду в Благовещенске, сообщается на сайте Кремля.

    Орлов доложил, что валовый региональный продукт (ВРП) растет каждый год, в 2018 году он составлял 334 млрд рублей, в 2023 – уже 618 млрд рублей. В 2024 году ожидается 670 млрд рублей. Это связано с реализацией крупных проектов в газоперерабатывающем кластере, которые курирует глава государства, уточнил губернатор.

    «У нас очень большой объем инвестиций в основной капитал, в этом году будет рекорд по инвестициям в основной капитал – 485 млрд рублей», – подчеркнул Орлов.

    Также Орлов заявил, что в регионе наблюдается рекордно низкая безработица в течение двух лет, менее 1%. При этом фиксируется рост собственных доходов. В 2018 году доходы Приморья составляли 51 млрд рублей, в 2023 – 89 млрд рублей.

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